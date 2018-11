TRIER. 17 frisch ausgebildete Tagesmütter stehen nun zusätzlich zur Unterstützung von Trierer Familien zur Verfügung. Sie haben einen Kurs erfolgreich abgeschlossen, der nach Angaben des Jugendamts deutlich umfangreicher ist als die vorherigen und zusätzliche Sicherheit in der Kinderbetreuung vermittelt. Die Tagesmütter starten hochmotiviert in ihre neue Aufgabe: “Ich freue mich schon beim Aufwachen auf meine Tagespflegekinder. Ich freue mich darauf, ihnen beim Entdecken der spannenden, vielfältigen Welt zusehen zu dürfen und sie darin zu unterstützen, selbstbestimmte und gruppenfähige Menschen, voller Freude, Liebe, Zufriedenheit, mit gutem Selbstbewusstsein und Urvertrauen zu werden.” Mit diesen Worten beschreibt Claudia Behge ihre Motivation, an der Weiterbildung der Katholischen Familienbildungsstätte teilzunehmen.

Die Tagespflege ist eine Ergänzung zu den Betreuungsangeboten der Kitas, weil individuelle Zeiten vereinbart werden können. Obwohl Jugendamtsleiter Carsten Lang die Zertifikate an 17 Teilnehmerinnen aus der Region Trier-Saarburg für die erfolgreiche Schulung überreichte, ist die Nachfrage längst noch nicht gedeckt. Die Jugendämter, die die Tagespflegepersonen vermitteln, sehen sich außerdem mit der Herausforderung konfrontiert, dass die pädagogischen Anforderungen kontinuierlich zunehmen. Daher wurde der jetzt abgeschlossene Kurs erstmals nach den neuen Richtlinien eines bundeseinheitlichen Qualitätshandbuchs gestaltet und gesetzliche Vorgaben des Landes umgesetzt.

Der Umfang stieg von 160 auf 240 Stunden. Die Schulung umfasst jetzt eine theoretische Vorbereitung mit 160, einen Praxisteil mit 40 sowie zur Abrundung ein berufsbegleitendes Praktikum mit 40 Stunden. Dorothee Faber erläutert als zuständige Sachgebietsleiterin im Jugendamt die Details: “Die Kursinhalte sind neu gegliedert und weniger auf die Wissensvermittlung, sondern eher auf den Erwerb von Kompetenzen ausgerichtet. Durch das Praktikum ist der Einstieg in die eigene Tätigkeit viel leichter. Das ist ein großer Schritt in eine Professionalisierung der Kindertagespflege als wichtiges Standbein der Betreuungsangebote.”

Claudia Behge fühlt sich nach dem Kurs gut gerüstet für die neuen Aufgaben: “Eine ganz neue, tiefe innere Ruhe hat sich eingestellt, weil wir uns und unser Verhalten immer wieder reflektieren können. Wir wurden in den verschiedensten Themen rund ums Kind geschult, beginnend beim Spielverhalten der Kleinsten, über das Erkennen von Gefahrenquellen im eigenen Haushalt bis zur Kindeswohlgefährdung. Dabei haben wir nicht nur wertvolle Erkenntnisse für die Tagespflege gewonnen, sondern auch für unsere eigenen Kinder.”

Um die Tagespflege weiter auszubauen, starten die Jugendämter der Stadt und der Kreisverwaltung im Januar einen neuen Kurs mit der Katholischen Familienbildungsstätte. Ansprechpartnerinnen sind Dorothee Faber vom städtischen Jugendamt, Telefon: 0651/718-2515, sowie Jutta Lengert, Sozialdienst Katholischer Frauen, Telefon: 0651/9496-191. (tr)



