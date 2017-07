Weitere Helfer für die Bundestagswahl gesucht

TRIER. Das Trierer Wahlamt sucht weiterhin Helfer für die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September. Sie werden als Beisitzer in einem Wahllokal im Stadtgebiet ab acht Uhr morgens oder ab 13 Uhr sowie abends ab 18 Uhr eingeteilt. Der Einsatz am Wahlsonntag dauert insgesamt etwa sechs Stunden. Interessenten müssen volljährig sein und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Vor ihrem Einsatz nehmen sie an einer Schulung teil. Interessenten können sich im Internet (www.trier.de/wahlen) oder per E-Mail (wahlen@trier.de) mit ihren persönlichen Daten melden. Ansprechpartner für Fragen ist das Wahlteam im städtischen Bürgeramt: Telefonnummer: 0651/718-3150. (tr)



