Weitere Lesung der Reihe “Crime & Wine”

TRIER. Unter dem Motto “Der Tod kostet mehr als das Leben“” lädt die Stadtbibliothek Palais Walderdorff für Dienstag, 31. Januar, 19.30 Uhr, zu einer weiteren Lesung der Reihe “Crime & Wine” ein. Sie entstand in Trier und ist mittlerweile bundesweit bekannt. Die Texte stammen aus der Reihe trèves krimi, die in Trier gegründet wurde und von den Herausgebern Rainer Breuer und Ursula Dahm betreut wird. Die Lesung am 31. Januar, bei der ergänzend eine Auswahl von Mosel-Weinen präsentiert wird, ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtbibliothek Palais mit der Tufa und dem Verlag éditions trèves. Karten gibt es in der Bibliothek sowie über Ticket regional. (tr)



