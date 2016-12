Welterbe – “Erfolg und Ermutigung”

TRIER. Vom 28. November bis zum 3. Dezember hat die unter dem Motto “Feiern Sie mit uns!” stehende Festwoche der Trierer Welterbestätten erstmals in einem Format die vielfältigen Veranstaltungsideen aller Liegenschaftsträger miteinbezogen. Anlass war das 30-jährige Jubiläum der Verleihung des UNESCO-Welterbestatus im Jahr 1986. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, die Stadt Trier mit der Stadtbibliothek, die Hohe Domkirche, die Pfarrgemeinde Liebfrauen sowie die Evangelische Kirchengemeinde Trier sehen sich durch das für Ende November/Anfang Dezember beachtlich große Besucherinteresse ermutigt, auch für das kommende Jahr 2017 vergleichbare Veranstaltungsangebote zu konzipieren.

Nicht nur bei den Besucherinnen und Besuchern selbst, sondern auch bei Fachleuten und Medien wird deutlich, dass der Zuspruch weit über die Stadt Trier hinausgeht. Unterstrichen wurde diese überregionale Resonanz zunächst beim Festempfang zum Beginn der Welterbewoche am 28. November, bei dem die Veranstalter in ihren Grußworten die einzigartige Sonderstellung Triers hervorhoben. Die besonderen Herausforderungen, denen sich eine Stadt wie Trier mit ihren reichen Kulturschätzen gestellt sieht, spiegelte der Festvortrag zum Thema “Welterbe im Kontext” wider. “Erbe und Auftrag” war dann auch das entsprechende Motto der Fachtagung am 29. November, deren Programm sich aus einem großen Aufgebot an Expertenbeiträgen speiste. Außer Trierer Fachleuten kamen Referenten aus Aachen, Berlin, Frankfurt, Bonn, Wiesbaden und Würzburg zu Wort.

Es zeigt sich in der Bilanz der diesjährigen Festwoche, dass gerade aktuell vollzogene Veränderungen an den Römerbauten und den beiden Kirchen, wie Bau- und Restaurierungsmaßnahmen, aber auch neue Möglichkeiten zur Erschließung und Vermittlung von Informationen ein hohes Interesse hervorrufen. Hierfür waren in den Welterbestätten ganz unterschiedlich ausgerichtete Zugangsmöglichkeiten angeboten, die sich von kostenfreien Eintritten in die Römerbauten über 20-minütige “Kulturpausen“ und einen ebenfalls kostenfreien Führungsparcours bis hin zu Konzertveranstaltungen in den Kirchen erstreckten.

Die Ermutigung, weiterhin mit einem breit gefächerten Veranstaltungsangebot auf die einzigartigen Zeugnisse des Weltkulturerbes in Trier hinzuweisen, soll im Januar in einem erneuten Treffen der Veranstalter in einer Arbeitsgruppe ihren Ausdruck finden. (tr)