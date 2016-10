Welterbe Trier – 30 Jahre Begeisterung

TRIER. Wenn Dom und Liebfrauenkirche, Konstantin-Basilika und Barbarathermen, Porta Nigra und Kaiserthermen, Amphitheater und Römerbrücke sowie die Igeler Säule Jubiläum feiern, ist ein Tag deutlich zu wenig. Schließlich ist es 2016 schon 30 Jahre her, dass Trier mit seinen beeindruckenden Denkmälern durch deren Ernennung zum Weltkulturerbe ein dichtes Panorama erhielt, das bis heute weit über die Grenzen Deutschlands hinaus wahrgenommen wird. Deshalb werden in der “Welterbewoche” ab dem 28. November sechs Tage lang die UNESCO-Welterbestätten bespielt – mit einem Festakt, Konzerten und Sonderführungen.

“Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche in Trier” – der etwas sperrige Titel, unter dem die ausgezeichneten Bauwerke Triers in der Welterbeliste der UNESCO stehen, zeigt schon an, wie vielfältig und epochenreich die Attraktionen an der Mosel sind. Entsprechend vielseitig ist auch das Programm gestrickt, mit dem das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch seine Generaldirektion Kulturelles Erbe, die Stadt Trier mit der Stadtbibliothek, die Hohe Domkirche, die Pfarrei Liebfrauen und die Evangelische Kirchengemeinde Trier insbesondere die Trierer selbst, aber nicht nur diese, über aktuelle Forschungen und zukünftige Bau- und Erhaltungsmaßnahmen unterrichten wollen.

Los geht es am Montag, 28. November, 15.30 Uhr, mit einem Festakt in den Thermen am Viehmarkt, der mit einem einzigartigen Wandelkonzert endet: Um 20 Uhr öffnet der Dom seine Türen, gefolgt von der Liebfrauenbasilika um 20.30 Uhr und der Konstantin-Basilika um 21 Uhr. Organist Ulrich Krupp, der Trierer Kammerchor “Cantores Trevirenses” und Kantor Martin Bambauer begeistern die Zuhörer jeweils 20 Minuten lang mit festlicher Orgel- und Chormusik. Tags darauf informiert eine Fachtagung der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) über jüngste Forschungsergebnisse und aktuelle Maßnahmen, die die Wahrnehmung und das Wissen über die Trierer UNESCO-Bauten bereichern.

Über die Tagung hinaus wird dieses neue und erweiterte Wissen auch der breiteren Öffentlichkeit präsentiert: Vom 30. November bis zum 2. Dezember laden die einzelnen Welterbestätten zu “Kulturpausen” ein. In der Mittagspause findet um 12.30 und 13.15 Uhr jeweils eine 20-minütige, kostenlose Kurzführung statt, die den Trierern und allen anderen Interessierten Insiderinformationen fernab des touristischen Blickwinkels bietet. Am Samstag, 3. Dezember schließt sich der Kreis mit einer kostenlosen, zweieinhalbstündigen Sonderführung durch Barbarathermen (Innenbesichtigung), Kaiserthermen (von außen), Konstantin-Basilika, Liebfrauenbasilika, Dom (von außen) und Porta Nigra (Innenbesichtigung).

Für diese Abschlussführung und den Festakt zu Beginn der Festwoche ist eine vorherige Anmeldung dringend erforderlich. Das komplette Programm finden alle Interessierten unter www.trier-info.de/welterbewoche. (tr)