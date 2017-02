Wendo-Wochend-Kurs für Frauen

TRIER. Der Trierer Frauennotruf veranstaltet am Freitag und Samstag, 17. und 18. März, einen Wendo-Kurs für Frauen in der Tufa. WenDo ist kein Kampfsport. Klarheit und Entschlossenheit stehen im Vordergrund, wenn es darum geht, die eigene Würde, Gesundheit und Lebendigkeit zu schützen. Im Kurs werden individuelle Handlungsstrategien für alltägliche Grenzüberschreitungen und Belästigungen, Diskriminierungen, Gewalt- oder Angstsituationen intensiv entwickelt und in Rollenspielen eingeübt, umgesetzt und vertieft. Leicht erlernbare und effektive Selbstverteidigungstechniken stehen ebenso auf dem Programm wie die Arbeit mit Körperhaltung, Blick und Stimme. Außerdem geht es auch darum, immer wieder in die Entspannung zu kommen, es sich gut gehen zu lassen, Lebensfreude zu spüren und zu teilen. Referentin ist Claudia Becker, Diplom-Sozialarbeiterin und Wendo-Trainerin.

Anmeldung und weiterführende Informationen beim Frauennotruf Trier, Ostallee 27, 54290 Trier, Telefon 0651/49777, E-Mail info@frauennotruf-trier.de. (tr)



