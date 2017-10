Wenn alle ‟Klein Anders‟ helfen, dann gibt es Hoffnung

TRIER. Kulturschaffende gibt es viele in Trier. Der Preis für die romantischste Truppe würde dabei sicherlich an die ‟Kulturkarawane‟ gehen. Denn deren Projekte verkörpern Romantik pur: Exemplarisch seien hier der Sterntaler Weihnachtsmarkt im Brunnenhof oder die Moselschätze am Moselufer genannt. Immer mit dabei: der alte, blau-weiße Ford Transit, ‟Klein Anders‟ genannt. Und der macht dem Team nun großen Kummer…

Ein Diplom-Betriebswirt (Jochen Leuf), eine diplomierte Modedesignerin (Aline Pichon) und ein Veranstaltungstechniker (Toby Urban). Das ist der harte Kern der Kulturkarawane. Eine kreative Mannschaft, der es nie an guten Ideen mangelt. Auch dann nicht, wenn es um ‟Klein Anders‟ geht. ‟Seit fast zwei Jahren fahren wir nun schon mit unserem Pop Up Kulturmobil ‘Klein Anders’ durch die Straßen Triers, um schnöde Betonlandschaften in heimelige Kulturlandschaften zu verwandeln‟, erzählt und schwärmt Jochen Leuf, Sprecher der Kulturkarawane. Eigentlich sollte das so weiter laufen aber: ‟Klein Anders hat den TÜV nicht geschafft‟, erzählt der Kulturmacher niedergeschlagen. Knapp 2.000 Euro seien erforderlich, um den betagten Kleintransporter weiter am Laufen zu halten.

An sich keine große Summer, aber: ‟Es ist eng im Kulturkarawane-Portemonnaie, weswegen wir uns entschlossen haben, in Kooperation mit der Volksbank Trier ein Crowdfunding durchzuführen.” Möglich macht das die Volksbank-Initiative ‟Viele schaffen mehr‟.

Wer die Kulturkarawane unterstützen will, kann das hier tun.

An einem Beispiel verdeutlicht Jochen Leuf, wie das funktioniert: ‟Jede Unterstützung von genau fünf Euro fördert die Volksbank mit weiteren zehn Euro. Maximal zwei Überweisungen zu jeweils fünf Euro pro Konto werden von der Volksbank unterstützt. Falls ihr also zweimal fünf Euro spenden wollt, bedeutet dies, die Volksbank legt insgesamt noch einmal 20 Euro drauf. Natürlich freuen wir uns auch über höhere Unterstützungsbeträge, diese werden allerdings nicht mehr von der Volksbank verdoppelt.”

Dass mit dieser Hilfe das erforderliche Geld zusammenkommt, dafür stehen die Chancen nicht schlecht. Knapp 6.000 Unterstützungen für 37 Projekte hat die Bank bislang geleistet und dabei fast 130.000 Euro gesammelt, wie der Blick ins Internet zeigt. Zahlen, die den Kulturschaffenden Hoffnung machen. Noch einmal Jochen Leuf: ‟Unter diesem Link können alle uns unterstützen und einen kleinen finanziellen Beitrag dazu leisten, dass unser ‘Klein Anders’ auch 2018 wieder ein Leuchten in die Augen der Menschen zaubert. ‟ (rl)



