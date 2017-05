Wenn alles klappt, ist am 10. August Richtfest

TRIER. Das Thema ‟sozialgeförderter Wohnungsbau östlich des Hofgutes Mariahof“ ist auf dem Höhenstadtteil ein echtes Reizthema. Das zeigte einmal mehr die Informationsveranstaltung, zu der die Verwaltung am Mittwoch in den Mariahofer Pfarrsaal eingeladen hatte.

Von Rolf Lorig

Zu dem Termin wollte Baudezernent Andreas Ludwig unterstützt von Fachleuten aus der Verwaltung über den aktuellen Stand informieren. Ein Vorhaben, das nicht zuletzt auch wegen eines vergessenen Beamers, der kurzfristig aus privater Hand ausgeliehen werden musste, unter einem schwierigen Stern stand. Rund 70 Bürger waren in den Pfarrsaal gekommen – und mit ihnen viele kritische Stimmen.

Die Stimmung

Nicht immer ist bei dem Thema Sachlichkeit gegeben. Im Vorfeld hatten anonyme Täter Aufkleber im Stadtteil angebracht, mit denen suggeriert werden sollte, der Bau werde nur für Flüchtlinge erstellt. Dem versuchten Andreas Ludwig (CDU) und Frank Simons, der Leiter der städtischen Gebäudewirtschaft, bei der Bürgerversammlung im Pfarrsaal zunächst mit Ruhe, doch ganz entschieden zu begegnen. In der Tat habe man sich bei den ersten Überlegungen noch von den großen Flüchtlingsströmen leiten lassen, die im vergangenen Jahr nicht nur Trier mehr oder weniger unvorbereitet getroffen hatten, bestätigte Simons. Doch nachdem sich diese Situation entspannt habe, seien die Planer erneut tätig geworden und hätten die Konstruktion des Hauses den ganz normalen Standards des sozialen Wohnungsbaus angepasst.

Doch fiel diese Aussage, die zur Versachlichung beitragen sollte, nur bei einigen wenigen Zuhörern auf fruchtbaren Boden. Sehr viele Anwesende reagierten nach dem Motto ‟Ich höre die Worte, alleine, mir fehlt der Glaube‟ Und einige vertraten auch die Meinung, dass das Gebäude besser später im Baugebiet ‟Brubacher Hof‟ realisiert werden würde.

In der Folge entwickelte sich ein erregter Wortwechsel, als Andreas Ludwig unterstützt von Ortsvorsteher Jürgen Plunien (CDU) und Stadträtin Jutta Albrecht (CDU) im Laufe des Abends mehrfach auf den Baubeschluss des Stadtrates vom Februar 2016 verwiesen. Leider war es ausgerechnet Stadträtin Jutta Albrecht, die – von einigen unsachlichen Angriffen sichtlich betroffen – den Gegnern eine Steilvorlage lieferte, indem sie die erregten Redner fragte, ob sie dem Stadtrat denn jegliche Kompetenz absprechen würden. Eine mehr als unglückliche Frage, die im erregten Moment denn auch mit Ja beantwortet wurde. Worauf einer der Gegner sogar die Empfehlung in den Raum stellte, die Rechtmäßigkeit dieses Beschlusses juristisch prüfen zu lassen.

Da allgemein aber der Wunsch nach neuen Informationen sehr ausgeprägt war, kam es glücklicherweise zu keinem Eklat. So konnten Simons und Ludwig den anwesenden Bürgern Zug um Zug die vorbereiteten Charts präsentieren, die aber prompt mit immer wiederkehrenden und gleichlautenden Fragen hartnäckig hinterfragt wurden.

Aufräumen konnten die beiden Referenten mit der Befürchtung, dass das komplette Haus in Leichtbauweise erstellt wird. Laut Frank Simons wird es ein so genannter ‟Hybridbau‟ werden. Dabei kommen verschiedene Baustoffe wie Holz, Stahl und Beton zum Einsatz. Vorteil: ‟Die Konstruktion lässt sich in 4000 Arbeitsstunden aufbauen.”

Bei der Zahl der Parkplätze teilte Ludwig mit, dass normalerweise der Richtwert von 1,25 pro Wohneinheit gelte. Bei Sozialwohnungen könne diese Zahl aber auf Eins zurückgefahren werden.

Wobei das Thema Parkplätze auch in einem anderen Zusammenhang thematisiert wurde. So wiesen einige der Anwesenden darauf hin, dass der jetzt noch freie Platz bevorzugt von Wanderern zum Abstellen ihrer Autos genutzt wird. Ludwig und Simons sagten zu, diese Frage bei den Außenplanungen mit zu berücksichtigen.

Der Sachverhalt

Im Februar 2016 beschloss der Stadtrat mit einem Kostenvolumen von 12 Mio. Euro die Errichtung von Neubauten im sozial geförderten Wohnungsbau. Diese sollten insbesondere für die Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen genutzt werden. Geplant waren ursprünglich drei Bauwerke.

Im Zuge der Konkretisierung beschloss der Stadtrat im Juni 2016 dann den Neubau von bis zu 33 Wohnungen ‟ostlich des Hofgutes Mariahof‟ mit einem geschätzten Gesamtkostenvolumen von 3,97 Mio. Euro. Aus Gründen der Dringlichkeit entschied man sich für das Baukastenprinzip, bei dem die einzelnen Teile für einen Zusammenbau auf der Baustelle vorgefertigt werden. Dieses Bauvorhaben wurde im Rahmen eines europaweiten Wettbewerbs ausgeschrieben. Am Ende lagen vier Angebote vor, die von einem Wertungsgremium gesichtet wurden. Zwei Firmen schieden dabei aus, die beiden verbleibenden wurden zur Klärung offener Fragen eingeladen. Danach sprach sich das Wertungsgremium dem Stadtrat gegenüber für die Firma Wissen GmbH & Co KG aus Wissen aus. Dieser Empfehlung schloss sich der Stadtrat am 13. März 2017durch einen entsprechenden Beschluss an und beauftragte das Unternehmen mit der Planung und dem Bau von 31 Wohnungen in modularer Bauweise in einem Gebäude mit einer Frontlänge von 70 Metern. Das Gebäude hat zwei Treppenhäuser, die einzelnen Wohnungen sind über Laubengänge zu erreichen. Im Bedarfsfall besteht die Möglichkeit einen Aufzug nachzurüsten. Alle Wohnungen im Erdgeschoss werden nach Auskunft der Verwaltung barrierefrei ein.

Da die Flüchtlingsströme mittlerweile versiegt waren, wurde das Raumprogramm direkt konkret auf die Vorgaben des sozialen Wohnungsbaus angepasst und erweitert. Aufgrund der aktuellen Planung und angebotenen Bauweise liegt die Brutto-Grundfläche etwa 1000m2 über dem damaligen Ansatz in der Machbarkeitsstudie. . Zusammen mit den bisher nicht veranschlagten Kosten für die Herrichtung der Außenanlagen waren aus den Erweiterungen von Funktionsbereichen weitere finanzielle Mittel in Höhe von 1,383 Mio. Euro erforderlich. Damit ergeben sich nun Gesamtkosten in Höhe von 5,353 Mio. Euro, die der Stadtrat am 13. März 2017 ebenfalls billigte.

Der Baubeginn ist für den 6. Juni vorgesehen, die Errichtung des Stahlskeletts soll laut Auskunft der Verwaltung am 25. Juli erfolgen. Läuft alles wie geplant, wäre der 10. August Termin für das Richtfest. Bezugsfertig wäre das Objekt nach Auskunft des Baudezernenten voraussichtlich Ende dieses Jahres, nur 22 Monate nach erstmaliger Befassung durch den Stadtrat.

Fazit

Zwei Stunden lang kämpften Baudezernent Andreas Ludwig und leitende Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit voller Inbrunst um Zustimmung und Verständnis bei den Bürgern. Am Ende des Abends aber wurde deutlich, dass die Gräben auch über diesen Abend Bestand haben werden. Während sich einer der Teilnehmer vor dem gesamten Publikum für die erhaltenen ausführlichen Informationen bedankte, beklagten andere genau das Gegenteil und prangerten eine mangelhafte Informationspolitik an. Ob das Gros der Bevölkerung nun den Neubau ablehnt, wie einige der Teilnehmer das artikulierten, oder aber mit den Planungen zufrieden ist, konnte bedauerlicherweise an diesem Abend nicht zufriedenstellend beantwortet werden.



