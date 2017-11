Wenn der Darm krank macht

TRIER. In der Reihe “Mittwochs im Mutterhaus” lädt das Klinikum Mutterhaus alle Interessierten zu einem Infoabend ein. Die Ärzte des Klinikums rufen dazu auf, jede Form der Früherkennung und Vorsorge zu nutzen. Der Infoabend am 15. November findet von 18 bis 19.30 im Klinikum Mutterhaus Ehrang in der August-Antz-Straße 22 in der ehemaligen Krankenpflegeschule statt. Der Eintritt ist frei.

Von einer Darmerkrankung ist fast jeder zweite Bundesbürger im Laufe seines Lebens mehr oder weniger einmal betroffen. Entzündungen und Infektionen sowie Krebserkrankungen zählen zu den häufigsten Erkrankungen des Darmtraktes und können in jedem Alter auftreten. Durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Internisten oder Gastroenterologen lassen sich jedoch viele Darmerkrankungen frühzeitig erkennen und behandeln. Darüber spricht Thomas Zimmer, niedergelassener Internist und Gastroenterologe mit Praxen in Wittlich und Bernkastel-Kues.

Zur chirurgischen Behandlung von Darmerkrankungen wird Michael Unverfehrt, Koordinator des Darmzentrums am Klinikum Mutterhaus Mitte, gemeinsam mit seinem Kollegen Janus Patas, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Mutterhaus Ehrang, Auskunft geben. Dargestellt werden operative Behandlungsmethoden von gut- und bösartigen Erkrankungen des Darmes. Im Anschluss an die Vorträge stehen die Experten für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. (tr)



Drucken