TRIER. Ständige Ohrgeräusche können Tinnitus-Geplagte extrem beuteln, Schwerhörigkeit kann sogar einsam machen, und Geräusche können zur Qual werden. Welche Erfahrungen haben andere Menschen gemacht, die an Tinnitus, Schwerhörigkeit oder einer Hyperakusis leiden? Was hilft? Mit Gleichbetroffenen ins Gespräch kommen: Denn wer Ähnliches erlebt hat, kann die Sorgen und Nöte seines Gegenübers oftmals gut verstehen, der Austausch wird als wertvoll erlebt. Die Selbsthilfegruppe “Tinnitus, Schwerhörigkeit, Hyperakusis” trifft sich jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 19 Uhr bei Hörbiz, dem Hör-Beratungs- und Informationszentrum für Menschen, in der Olk 23 in Trier. Interessierte sind willkommen und können sich unter Telefon 0160/97944919 und unter der E-Mail-Adresse ina-holderbaum@web.de oder bei der SEKIS unter Telefon 0651/141180 und unter der E-Mail-Adresse kontakt@sekis-trier.de melden. (tr)



