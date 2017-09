Wenn rund 150 Helfer in die Hände spucken…

TRIER. Hämmern, schrauben, bohren, graben – seit zehn Jahren ist das die Maxime der Aktion ‟Trier Aktiv im Team‟, kurz TAT genannt. Während einer Woche des Jahres stellen sich Unternehmen in den Dienst der guten Sache. Sie stellen ihre Mitarbeiter für eine Woche vom Dienst frei und helfen mit deren Arbeitskraft gemeinnützigen Einrichtungen bei bestimmten Vorhaben.

Was da so alles anliegt, macht ein Blick in die diesjährige Projektliste deutlich. Genau 19 Projekte konnten einmal mehr realisiert werden, hier einige Beispiele: Der Bürgerservice baute für den Haltepunkt Trier vom Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) eine Kräuterspirale und ein Hochbeet für den Garten, die EGP realisierte für die Krabbelstube Mäusenest ein Weidentippi, Mitarbeiter der Bitburger Braugruppe gestalteten die Außenanlage des Vereins ‟mobile Spielaktion‟ neu, der Fotograf Rainer Langer fertigte in der BBS Gewerbe und Technik professionelle Bewerbungsfotos für Flüchtlinge an und die Porta Workers machten zusammen mit Mitarbeitern des Forstamtes Trier aus einer Sprunggrube einen Sandkasten für die Grundschule Trier-Irsch.

Videobotschaft von der Ministerpräsidentin

Rund 150 Einzelpersonen hatten sich in diesem Jahr beteiligt, den Dank für das ehrenamtliche Engagement sprachen bei der Abschlussfeier in den Thermen am Viehmarkt Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Oberbürgermeister Wolfram Leibe aus. Während die Ministerpräsidentin wegen anderer Termine sich auf eine Videobotschaft beschränken musste, kam der OB persönlich vorbei. Zwar mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung, da er zuvor noch bei der Verabschiedung von Kreishandwerksmeister Herbert Tschickardt gewesen war. Dafür nahm er sich aber dann aber eine Menge Zeit für das persönliche Gespräch mit den Teilnehmern der Aktion. Für ihn ist sicher, dass nicht nur die gemeinnützigen Einrichtungen die Gewinner der Aktion sind: ‟Die das hier jedes Jahr tun, die haben auch Freude daran.”

Eine Bilanz der letzten zehn Jahre zog Carsten Müller-Meine, Leiter der Trierer Ehrenamtsagentur. Er machte deutlich, dass in dieser Zeit 260 Projekte von Mitarbeitern aus 160 Unternehmen umgesetzt wurden. Davon profitiert haben nach seinen Worten 165 gemeinnützige Unternehmen. Damit besitze Rheinland-Pfalz ein einzigartiges Erfolgsmodell, stellte Müller-Meine fest.

Sein besonderer Dank galt der Lokalen Agenda – namentlich Sophie Lungershausen – sowie der Bitburger Braugruppe, die an diesem Abend durch Katharina Dehnke vertreten wurde. Und da es bei einem Jubiläum auch Ehrungen geben sollte, standen die Helfer plötzlich selbst im Mittelpunkt. Seit 2010 engagiert sich der Maler Lenz bei TAT, er und seine Mitarbeiter haben an 13 Projekten mitgewirkt. Auch der Bürgerservice ist regelmäßig mit dabei, hier sprechen ebenfalls 13 Projekte für sich.

Die Bitburger Braugruppe hält TAT seit zehn Jahren die Treue und bekam dafür ein ganz besonderes Dankeschön vom OB. Seit 2012 ist GKM Driveline dabei und hat bei 15 Projekten geholfen. Und der Verein ‟Trierer Köche‟ gehört wie das Team der Handwerkskammer ebenfalls zu den Helfern der ersten Stunde. Dankende Worte gingen ebenso an die Teams der Porta Nigra-Schule und vom dm-Drogeriemarkt.

Aktivitäten-Spitzenreiter aber war das Team des Forstamts Trier, das an der Umsetzung von 20 Projekten mitgewirkt hatte.

Organisiert wird TAT von der Lokalen Agenda 21 Trier e.V., der Ehrenamtsagentur Trier, Bitburger und Content Marketing Star GmbH. Außerdem beteiligen sich jedes Jahr Studierende der Universität Trier oder der Hochschule Trier an dem Projekt. (rl)



