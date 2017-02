Wenn Sprachbehinderte die Feuerwehr rufen wollen

TRIER. In seiner Sitzung hat sich der Dezernatsausschuss III einstimmig für die Erneuerung der EDV-technischen Ausstattung in der Integrierten Leitstelle der Berufsfeuerwehr ausgesprochen.

Zuvor war im Ausschuss die Frage aufgeworfen worden, ob eine Neuanschaffung vor dem geplanten Umzug der Feuerwehr Sinn mache. Feuerwehrchef Herbert Albers-Hain hatte daraufhin mitgeteilt, dass das aktuelle technische Equipment 2013 modernisiert wurde und heute hoffnungslos veraltet sei. Man gehe aufgrund des technischen Fortschrittes heute von einer Lebensdauer von drei Jahren aus, nach fünf Jahren sei die Technik dann völlig veraltet. Mit dem Umzug an den neuen Standort müsse die heute neu angeschaffte Technik ohnehin wieder ausgetauscht werden.

Gerd Dahm, der Behindertenbeauftragte der Stadt Trier, nutzte die Gelegenheit und fragte an, wann technische Voraussetzungen geschaffen werden, die Menschen mit sprachlichen Behinderungen Möglichkeit geben, mit der Feuerwehr in Kontakt zu treten. Aktuell gehe das nur per Fax oder PC, lautete die Antwort. Da sich das Land Rheinland-Pfalz mit dem Thema beschäftige, könne man keine eigenständige Insel-Lösung schaffen sondern müsse den Entwicklungs- und Entscheidungsprozess abwarten. (rl)



