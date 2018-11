TRIER/SCHWEICH. Man kann einen Geburtstag schlicht und einfach feiern. Oder man lädt sich knapp zwei Dutzend Freunde und jede Menge Gäste ein. So hat es der Trierer Musiker, Sänger und Kunstmaler Steff Becker gemacht. Anlass war sein 40-jähriges Bühnenjubiläum, das er im Schweicher Bürgerzentrum mit einem großen Konzert feierte, zu dem mehrere Hundert Besucher aus der ganzen Region kamen. Alle erlebten einen unvergesslichen Abend mit einem glänzend aufgelegten Steff Becker und knapp zwei Dutzend exzellenter Musiker, die ihn in teilweise unterschiedlichen Rollen durch den Abend begleiteten.

Von Rolf Lorig

Samstagabend, kurz nach 20 Uhr. Der Gast aus Trier muss erstmal das Bürgerzentrum in Schweich und dann einen freien Platz auf dem Parkplatz finden. Leichte Verspätung, Steff begrüßt bereits die Gäste. Mist, eigentlich wollte ich pünktlich sein.

Ein Mann, wie ein Bär. Im besten Alter.

Am Eingang der Halle gehen die Augenbrauen nach oben. Der Saal ist bestuhlt? Naja, zum Teil. Wer lieber sitzen mag, hat die Gelegenheit dazu. Gut, wir werden alle nicht jünger. Auch der Mann auf der Bühne nicht. Vor 40 Jahren stand der erstmals auf der Bühne. Mit der Gitarre, seine erste Band trug den Namen “Superbox”. 57 Lenze zählt er bereits. Sieht man ihm eigentlich gar nicht an. Ein Mann, wie ein Bär. Im besten Alter. Gut hat er sich gehalten. Kein Wunder, dass ihm die hübschesten Frauen zu Füßen liegen; pardon, zur Seite stehen. Hanna Landwehr macht an diesem Abend den Anfang. Es ist fast schon unglaublich, wie diese zierliche Frau stimmlich neben Steff Becker bestehen kann. Sie soll an diesem Abend nicht die Einzige bleiben. Wohl aber die Frau, mit den meisten Einsätzen.

Steff steigt mit “Becker akustisch” ruhig, fast schon ein klein wenig melancholisch, ein. Deutschsprachige Lieder wie “Einer wie Du” oder “Spiegeltrinker” sind ideale Türöffner. Das Publikum kennt und mag sie. Lieder, die zum Nachdenken oder Träumen anregen. Die auch auf der Bühne keine große Besetzung brauchen.

Cello und Oud

Eine feste Größe des Abends ist die Cellistin Angela Simons. Sie wird zu Beginn von Sonja Lehrke begleitet. Zwei Celli bei einem Konzert. Großartig. Dazu ein Saxophon, ein weiteres wird sich im Laufe des Abends dazu gesellen. Und, ungewöhnlich, eine Oud. Das ist eine Kurzhalslaute aus dem Vorderen Orient. Die spielt meisterlich der in Bagdad geborene Saif Al Khayyat. Wie sehr dieses Instrument mit dem Cello harmoniert, veranschaulichen Simons und Al Khayyat bei dem Stück “LIQA”, das der Iraker komponiert hat. Begleitet werden sie von Fred Noll an den Percussions. Der geht derart in der Musik auf, dass er Zeit und Raum vergisst, was Al Khayyat und Simons breit schmunzelnd zu einigen Schleifen veranlasst.

Wer mit vielen Musikern auftreten will, braucht eine große Bühne. Die hat das Bürgerzentrum Schweich. Denn es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Kein Wunder, Steff Becker arbeitet mit insgesamt vier Formationen. Neben der bereits erwähnten Band “Becker akustisch” gibt es da noch die Steff Becker Band, die Blues und Jazz Company und das Music Colors Orchestra. Allesamt Musiker, die im Laufe des Konzertes irgendwann auf die Bühne kommen.

In memoriam Armin Sommer

Zwei haben es allerdings nicht geschafft. Jutta Pardeike, den älteren Trierern noch aus den 80ern als Front- und Powerfrau der Band “Lusthansa” bestens in Erinnerung, hatte wegen eines massiven grippalen Infektes passen müssen. Ein Wiedersehen mit ihr soll es allerdings am 23. Dezember beim 7. Tefftival in der Tufa geben, stellt Steff in Aussicht.

Der zweite, der fehlt, wird es nie wieder schaffen, mit Steff auf der Bühne zu stehen. Armin Sommer, der beste Freund von Steff Becker. Sommer war Schlagzeuger in Beckers erster Band “Superbox” und starb überraschend in diesem Jahr. Noch vor seinem Tod hatte er die Idee zu einer Stiftung, die schließlich durch Myriam Berres gegründet und durch die ADD Trier anerkannt wurde. Die Stiftung verfolgt humanistische Ziele wie das Schaffen von lebensfreundlichem und bezahlbarem Wohnraums für Bedürftige oder die Gewährung von Hilfen für Personen, die der besonderen Unterstützung bedürfen, um an dieser Stelle nur zwei Punkte zu nennen.

740 Euro für die Sommer-Stiftung

Und weil eine Stiftung nun mal zur Verfolgung ihrer Ziele Geld benötigt, hatte Steff Becker ein Bild zur Versteigerung gestiftet. Kein x-beliebiges Bild, bewahre. Vielmehr ein Bild, das eine weitere Facette des Sängers offenbart: Steff Becker, der Maler und bildende Künstler.

Maximilian Monzel, seit einem Jahr Vorsitzender der CDU Trier und Chef der ART, übernimmt an diesem Abend in der Konzertpause höchstpersönlich den Auktionshammer. Innerhalb kurzer Zeit schafft er es mit Charme und guter Laune, das Bild für 740 Euro an den Mann zu bringen. Den Käufer wird es ebenso gefreut haben wie die Stiftung.

Knallender Funk, grooviger Soul

Verlief der Abend bislang deutschsprachig, geht es nach der Pause englischsprachig weiter. Knallender Funk, grooviger Soul und bunter Pop ist nun angesagt. Mit den ständig wechselnden Musikern kommen auch immer neue stimmgewaltige Sängerinnen auf die Bühne. Auch sie sind dem Publikum allesamt keine Unbekannten mehr: Kerstin Bauer, Julia Steffen und Shirley Winter. Insbesondere im Duett mit Becker stellt jede von ihnen ihre Klasse unter Beweis, haben aber auch kein Problem damit, auch im Background (Bauer und Steffen) zu singen. Und mittendrin, immer dabei, Steff Becker. Der Mann ist ein Phänomen. Ob er nun mit seiner markanten Stimme als Liedermacher oder im Diskant schreiend wie weiland Joe Cocker agiert – Becker erfüllt alle seine Rollen perfekt, macht das fünfstündige Konzert somit zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Solche Abende sind selten

Fazit: Dass es in der Region Trier viele ausgezeichnete Musiker gibt, ist längst kein Geheimnis mehr. Es braucht nur einen Organisator, der einen guten Teil von ihnen in einem einzigen Konzert zusammenbringt. Dass der völlig unprätentiöse Steff Becker, dem bei allem Erfolg eben dieser nicht zu Kopf gestiegen ist, diese Chance genutzt hat, ist ihm ganz besonders zu danken. Abende wie diesen erlebt man nicht oft.

Sie waren dabei:

Diese Musiker begleiteten Steff becker bei seinem Jubiläumskonzert: Stefan Weilerswist, Thomas Bitdinger, Jürgen Kuhn, Holger Bracht, Thomas Desch, Laszlo Andruska, Steffen Klein, Rainer Wollmann, Hendrik Winkels, Hanna Landwehr, Guido Bollig, DIA, Fred Noll, Frank Hasenritter, Sonja Lehrke, Angela Simons, Saif Al Khayyat, Kerstin Bauer, Uwe Berg, Julia Steffen, Shirley Winter. (-flo-)



