Wenn Zahlen sich plötzlich vervielfachen

TRIER. Geht es um das Thema Flüchtlinge, schießen insbesondere in den sozialen Medien die Gerüchte schnell ins Kraut. Der Tenor: Flüchtlinge kommen nach Deutschland, weil sie hier vom Sozialamt finanzielle Summen für Ihre Familien erhalten, von denen “normale” Steuerzahler nur träumen können.

Ein Beitrag von Rolf Lorig

Man muss veröffentlichten Neid und Missgunst im Netz nicht lange suchen. Beispiele finden sich rasch: “Syrischer Muslim mit vier Frauen und 23 Kinder erhält monatlich 30.000 Euro Sozialhilfe!” Anderes Beispiel: Ein vorläufiger Bescheid des Jobcenters Saalekreis aus Merseburg. Danach würde eine siebenköpfige arabische Familie zur Sicherung des Lebensunterhaltes monatlich 4285 Euro erhalten.

Was ist dran an solchen Meldungen und Meinungen? Der Blick in das Asylbewerberleistungsgesetz zeigt beispielsweise, dass Einkommen und Vermögen, über das verfügt werden kann, “von dem Leistungsberechtigten und seinen Familienangehörigen, die im selben Haushalt leben, vor Eintritt von Leistungen nach diesem Gesetz aufgebraucht werden müssen”. Doch was ist mit den Menschen, die ohne Vermögen nach Trier gekommen sind? Der reporter hat sich dazu bei der Stadt Trier kundig gemacht. Und Antworten auf seine Fragen bekommen. Wieviel Geld, wollten wir wissen, steht Flüchtlingen, die noch keinen anerkannten Status haben, zur Verfügung?

Sachleistungen und ein Taschengeld

“Die Regelungen für Flüchtlinge ohne einen anerkannten Status richten sich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz”, erklärt Ralph Kießling vom städtischen Presseamt. “Die Leistungsgewährung erfolgt über das Amt für Soziales und Wohnen. Die Grundleistungen erfassen den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern sowie für den persönlichen Bedarf.” Will heißen: Asylbewerber erhalten in den ersten 15 Monaten vor allem Sachleistungen und ein Taschengeld.

Wie hoch die finanziellen Zuwendungen sind, bestimmt eine in sechs Leistungssätze unterteilte Tabelle. Danach bekommt ein alleinstehender Erwachsener monatlich 354 Euro, ein Paar erhält jeweils 318 Euro. Hat dieses Paar Kinder bis zu einem Alter von sechs Jahren, dann zahlt die Stadt für jedes davon 214 Euro. 242 Euro gibt es für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren und 276 Euro für Jugendliche zwischen 14 bis 17 Jahren.

Ralph Kießling weiter: “Die von der Stadt betreuten Flüchtlinge ohne anerkannten Status bestreiten die Kosten für die Verpflegung aus der ihnen zustehenden Grundleistung. Das ist das oben benannte “Taschengeld“. Sie können in den Gemeinschaftsunterkünften natürlich selbst kochen. Sie bekommen auch Kleiderspenden, aber das ist ein privates Hilfsangebot. Und sie erhalten in Trier die Versichertenkarte für Arztbesuche.”

Flüchtlinge, deren Status anerkannt ist und die in Deutschland einer Arbeit nachgehen dürfen, werden von den Jobcentern betreut und sind über diese auch krankenversichert. Ohne eigenes Einkommen können sie, wie alle Hilfebedürftige, Grundsicherung beziehen und bekommen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Arbeitslosengeld II). Der Regelsatz beträgt dabei für eine Einzelperson 416,00 Euro, Paare jeweils 374 Euro. Kinder unter sechs Jahren erhalten 240 Euro, im Alter von sechs bis 14 Jahren 296 Euro und von 14 bis unter 18 Jahren 316 Euro. Hinzu kommen Kosten der Unterkunft in der Regel von bis zu 460,00 € brutto Kaltmiete und 90,00 € Heizkosten. Im Fall einer Schwangerschaft, bei Alleinerziehenden oder Menschen mit Behinderung können Mehrkosten geltend gemacht werden.

“Leistungen entsprechen genau dem aktuellen Hartz-IV-Satz”

Grundsätzlich aber gilt: “Die Kosten der Unterkunft sowie die Regelbedarfsstufen werden je nach Größe der Familie, also der Bedarfsgemeinschaft, berechnet. Selbstverständlich können sich Menschen mit Fluchthintergrund Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt suchen. Sollten Familien in Gewährleistungswohnungen der Stadt leben, werden die Kosten der Unterkunft entsprechend der Satzung der Stadt berücksichtigt”, ergänzt Stadtsprecher Kießling. Schlussfrage: Wie ist die Höhe dieser Zahlung einzuordnen? Kießling: “Die aufgelisteten Leistungen entsprechen genau dem aktuellen Hartz-IV-Satz, also dem Arbeitslosengeld II.”

Bleibt die Frage, was es mit dem Syrer auf sich hat, der zusammen mit seinen vier Frauen und 23 Kindern angeblich monatlich 30.000 Euro erhält? Fakt ist, den Mann gibt es offenbar wirklich, die Rhein-Zeitung berichtete über diese Großfamilie. Doch damit endet auch schon der Wahrheitsgehalt der Meldung. Edmund Schaaf, damals noch Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur, bezog in Bezug auf die genannten 30.000 Euro klar Stellung gegenüber den Medien: “Diese Zahl ist erfunden”. Wer sich für die tatsächliche Zahl interessiere, könne die Höhe der Leistungen aus dem im Internet veröffentlichten Asylbewerberleistungsgesetz ermitteln.

Bleibt der ebenfalls eingangs angeführte Leistungsbescheid des Jobcenters Saalekreis aus Merseburg – was hat es damit auf sich? Der reporter hat auch dort nachgefragt. Ines Stöbe, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, ist dieser Bescheid aus dem Jahr 2016 bekannt. Es handele sich hierbei um “eine bewusst unvollständige Veröffentlichung des Bescheides”, der in dieser Form der Täuschung der Öffentlichkeit diene. Damit werde die tatsächlich der Familie zur Verfügung stehende Leistung für den Lebensunterhalt, die dem gesetzlichen Rahmen entspreche und deutlich unter der veröffentlichten Summe liege, bewusst verschleiert.

Und was tut die Behörde gegen solche Veröffentlichungen? ” Wir haben wegen der Veröffentlichung Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und den Landesdatenschutzbeauftragten informiert.”



Drucken