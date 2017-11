Wer beschädigte den 1er BMW im City-Parkhaus?

TRIER. Am Dienstag, 14. November, ereignete sich in der Zeit von 8.40 bis 10.05 Uhr im City-Parkhaus auf dem ersten Deck ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kollidierte beim Parkvorgang mit einem dort geparkten blauen 1-er BMW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen die Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter Telefonnummer 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen. (tr)



