Wer hat den Einbruch in der Eberhardstraße bemerkt?

TRIER. Nach polizeilichen Ermittlungen brachen am Dienstagmorgen, 4. Dezember, in der Zeit von 8.30 bis 11.15 Uhr unbekannte Personen in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus in der Trier-Süder Eberhardstraße ein. Die Täter durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2156 oder 0651/9779-2290. (tr)



