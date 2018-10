Wer vermisst einen Würfeltresor?

AYL. Am vergangenen Samstag, 29. Oktober, wurde auf einem Parkplatz an der B 51 in Ayl ein Würfeltresor der Marke Burgwächter gefunden.

Der Tresor ist verschlossen und weist keine Beschädigungen oder Aufbruchspuren auf. Laut der Polizeiinspektion Saarburg ist derzeit eine Zuordnung zu einer Straftat nicht möglich.

Personen, die Eigentumsansprüche geltend machen möchten, können sich bei der Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581/91550, melden. (tr)



