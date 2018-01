Wer zerkratzte das Auto?

TRIER. Am Sonntag, 28.Januar, wurde in der Zeit von 6 bis 17.30 Uhr ein in der Schillerstraße in Trier-Ehrang geparkter Wagen an der gesamten Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der blaumetallic-farbene Audi war gegenüber dem Anwesen Nr. 12 entgegen der Fahrtrichtung abgestellt.

Es entstand hierbei erheblicher Sachschaden. Um eventuelle Zeugenhinweise bezüglich des unbekannten Täters bittet die Polizei Schweich unter der Rufnummer 06502/91570 oder unter pischweich@polizei.rlp.de. (tr)



Drucken