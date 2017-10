Werkform-Ausstellung – Licht an!

TRIER. Das Motto der Gruppe Werkform zur fünften Auflage ihrer Verkaufsausstellung in den Trierer Viehmarktthermen heißt “Licht an!”. Diesmal zeigen zwölf Werkform-Handwerker und 17 Gäste vom 6. bis zum 15. Oktober im historischen Ambiente römischer Ruinen ihre kunstvollen Produkte. Werkform ist ein Zusammenschluss von gestaltenden Handwerkern mit Gästen der Region Saar-Lor-Lux.

Zu sehen sind nicht nur Stücke aus archaischen Materialien wie Stein, Holz, Ton, sondern auch zu Kunstwerken weiterbearbeitete Materialien wie Glas, Edelsteine, Papier, Stoff, Kupfer, Eisen, Leder und Wolle. In einem neuen Licht erscheinen außerdem in Kunst verwandelte profane Alltags- und Wegwerf-Materialien, darunter PET-Flaschen, Transfusionskanülen und Schrott. Sie sind nicht nur zum alltäglichen oder besonderen Gebrauch hergestellt, sondern sollen auch zum Bestaunen und Nachdenken anregen.

Die Öffnungszeiten sind täglich außer Montag von neun bis 17 Uhr. Der Eintrittspreis in die Viehmarktthermen beträgt vier Euro. Dieser Betrag wird beim Erwerb eines Exponats ab 50 Euro verrechnet. Im Ausstellungszeitraum stehen die Handwerker dem interessierten Publikum abwechselnd gerne Rede und Antwort. Zum ersten Mal geht das Licht zur Ausstellung bei der Vernissage am 6. Oktober von 18 bis 20 Uhr an – bei freiem Eintritt. Zur musikalischen Umrahmung gibt es argentinischem Tango mit Theo van der Poel am Akkordeon und Vincent Pinn am Flügelhorn.

Am 14. Oktober von 18 bis 23 Uhr bieten die Werkformer ihren Gästen eine “Lange Nacht” mit Musik von Un Altro Trucco. An diesem Abend ist der Eintritt frei. Nach der Finissage am 15. Oktober gehen die Lichter dieser Ausstellung dann wieder aus – bis zur nächsten Auflage der Werkform-Ausstellung im kommenden Jahr. (tr)



Drucken