Werkzeug und Maschinen für Ruanda gesucht

TRIER. Der Verein ‟Handwerk hilft‟, eine Initiative der Schreinerinnung Trier-Saarburg, will die Bedingungen in der Ausbildungsschule ‟Centre des Jeunes“ in Gatenga / Kigali verbessern und zugleich handwerkliches Know-how nach Ruanda bringen.

Aus diesem Grund planen der 1. Vorsitzende Peter Böhm und seine ehrenamtlichen Mitstreiter, einen kompletten Container mit Werkzeug, ausgedienten Maschinen, Arbeitsbekleidung und allem weiteren, was in der Ausbildungsschule noch benötigt wird, nach Ruanda zu verschiffen. Die Installation sowie die Schulung der ruandischen Ausbilder übernimmt ein hiesiger Handwerksmeister, der drei Monate dort verbringen wird.

Der Transport des Containers ist für den Juli diesen Jahres vorgesehen. Um dieses ehrgeizige Ziel realisieren zu können ruft der Verein auf, ausgemusterte aber funktionstüchtige Maschinen und Werkzeuge zu spenden. Böhm weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich dabei nicht nur um Schreinerei-Bedarf handeln muss, da im ‟Centre des Jeunes“ auch viele weitere handwerkliche Ausbildungsberufe wie Metallbauer oder Klempner angeboten werden.

Informationen über dringend benötigte Gerätschaften erhält der interessierte Spender über den 1. Vorsitzenden (boehm@handwerk-hilft.de).



