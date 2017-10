Wertvolle Tipps für eine Moselweinreise

REGION. “Zu Gast beim Winzer“ lautet der Titel des neuen Weinreiseführers, der vom Verein Moselwein e.V. in Trier herausgegeben worden ist. Auf 400 Seiten im Format DIN lang listet das Büchlein die Mitglieder des Vereins auf, die in ihren Weingütern, Winzerhöfen, Vinotheken, Straußwirtschaften, Weinstuben und Restaurants vielfältige Serviceleistungen für Gäste anbieten. Ob Weinprobe, Ferienwohnung oder Gästezimmer, Weinbergswanderung, Hausmannskost oder Gourmetküche, in der Broschüre finden Weinreisende und einheimische Weinfreunde Angebote für jeden Geschmack.

Die Adressen sind entlang des Flusslaufes nach Orten strukturiert: von Perl bis Koblenz entlang der Mosel, von Serrig bis Konz an der Saar und von Morscheid bis nach Trier-Ruwer entlang der Ruwer. In der Umschlagklappe gibt eine Karte mit allen Weinorten des Gebietes dem Gast Orientierung, zudem gibt es eine Karte zu jeder Teilregion. Zu jeder Mitgliedsgemeinde werden touristische Informationen, Sehenswürdigkeiten und die Kontaktdaten von Gemeindeverwaltung und Verkehrsbüro genannt. Informationen zu regionalen Winzervereinigungen und -verbänden, touristischen und kulturellen Organisationen runden das Angebot ab.

Der Moselwein e.V. vertreibt das Verzeichnis bei Messen und Veranstaltungen und versendet es kostenlos an interessierte Weinfreunde, denen so der Zugang zu den direktvermarktenden Betrieben und weintouristischen Gastgebern im Gebiet erschlossen werden soll. Die Nachfrage ist groß, jährlich werden mehrere Tausend der Verzeichnisse abgegeben. Der Neuerscheinung ging eine komplette Aktualisierung der Betriebsdaten voraus, bevor der Band im Design der neuen Mosel-Werbelinie gestaltet wurde. Der Eintrag in dem Verzeichnis ist für Mitglieder des Moselwein e.V. kostenlos. Die Touristinformationen im Gebiet haben jeweils eine erste Ausstattung mit der Broschüre erhalten.

• Das Verzeichnis “Zu Gast beim Winzer“ kann schriftlich beim Moselwein e.V., Gartenfeldstraße 12a, 54295 Trier, info@weinland-mosel.de, angefordert werden. (tr)



