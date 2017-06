Westnetz gratuliert acht neuen Fachkräften in Trier

TRIER. Für acht junge Berufseinsteiger ist ein wichtiger Lebensabschnitt geschafft. Sie haben ihre Ausbildung bei Westnetz in Trier, dem Verteilnetzbetreiber von innogy, erfolgreich beendet. Im Rahmen einer kleinen Ehrung überreichten Personalleiter Rainer Philipp und Jürgen Stoffel, Leiter des Regionalzentrums Trier, den Nachwuchskräften ihre Abschlusszeugnisse. In diesem Jahr konnten sich die Absolventen über ausschließlich gute bis sehr gute Prüfungsergebnisse freuen.

In einer kurzen Ansprache betonte Philipp die immense Bedeutung einer beruflichen Ausbildung als Grundlage für einen erfolgreichen Lebensweg. Mit Stolz konnte er darauf verweisen, dass der Standort Trier schon seit über 60 Jahren seiner Ausbildungsverantwortung gerecht wird. “Die jungen Menschen haben eine wichtige Sprosse auf ihren Berufsweg erklommen und das Erreichte macht Mut und gibt Ansporn zum weiteren Lernen.“ Die Absolventen des Verteilnetzbetreibers Westnetz erhalten im Anschluss an die Ausbildung das Angebot eines befristeten Vertrages, um erste Berufserfahrungen zu sammeln.

“Wir freuen uns, dass wir jungen Menschen sehr gute Jobchancen im wachsenden Wirtschaftsbereich der erneuerbaren Energien anbieten können. Die Energiewende ist auch im Großraum Trier in vollem Gange und eröffnet jungen Menschen klare Beschäftigungsperspektiven, gerade auch beim Verteilnetzbetreiber Westnetz“, ergänzte Philipp.

Ein großes Kompliment für die Ausbildung der Westnetz am Standort Trier kam auch von der Industrie- und Handelskammer. Christian Reuter aus dem Geschäftsbereich Ausbildung lobte die seit Jahrzehnten qualitativ hochwertige Ausbildung. Den Glückwünschen schlossen sich Sigrid Willkomm von der Schulleitung der Berufsbildenden Schule für Gewerbe und Technik in Trier sowie Frank Berwanger, Betriebsrat bei Westnetz in Trier, an.

Über die bestandene Prüfung zum Elektroniker zur Betriebstechnik konnten sich die jungen Kollegen André Benoit, Fabian Benzkirch, Max von Bönninghausen, Peter Hoff, Janosch Petry und Markus Schmidt freuen. Gerrit Mehlich und Karolina Sniezek beendeten mit Erfolg die Ausbildung zum Industriekaufmann bzw. zur Industriekauffrau.

Auch für das Ausbildungsjahr 2018 stellt Westnetz wieder attraktive Ausbildungsplätze mit Ausbildungsbeginn zum 1. August 2018 am Standort Trier zur Verfügung. Weitere Informationen dazu sind unter diesem Link zu finden. (tr)



Drucken