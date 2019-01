Westnetz gratuliert fünf neuen jungen Fachkräften

TRIER. Für fünf junge Männer – Kevin Barzen, Jonas Follmann, Noah Frenz, Mirco Kirsch und Janek Kraus – ist ein wichtiger Lebensabschnitt geschafft. Sie haben ihre Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei Westnetz in Trier, dem Verteilnetzbetreiber von innogy, erfolgreich beendet. Im Rahmen einer kleinen Ehrung überreichten Personalleiter Ralph Haubrich und Ausbildungsleiter Andreas Roth gemeinsam mit Ausbildungsmeister Reiner Monzel den Nachwuchskräften ihre Abschlusszeugnisse.

In der Eröffnungsrede betonte Ralph Haubrich die immense Bedeutung einer ausgezeichneten Ausbildung als Grundlage für einen erfolgreichen Berufsweg. “Für uns ist es wichtig, als Unternehmen Verantwortung in der Region zu übernehmen und den jungen Leuten nicht nur eine fundierte Ausbildung zu ermöglichen, sondern ihnen auch im Anschluss daran eine berufliche Perspektive zu geben.“, so Haubrich, Personalleiter der Westnetz in Rheinland-Pfalz.

Die Absolventen von Westnetz erhalten im Anschluss an die Ausbildung das Angebot eines befristeten Jahresvertrages, um erste Berufserfahrungen zu sammeln. “Wir freuen uns, dass wir jungen Menschen sehr gute Jobchancen in den wachsenden Wirtschaftsbereichen Erneuerbare Energien und Glasfaserinfrastruktur anbieten können. Die Energiewende ist auch im Großraum Trier in vollem Gange und eröffnet jungen Menschen klare Beschäftigungsperspektiven, gerade auch beim Verteilnetzbetreiber Westnetz.“, erläuterte Jürgen Stoffel, Leiter des Regionalzentrums Trier der Westnetz.

Ein großes Kompliment für die Ausbildung der Westnetz am Standort Trier kam auch von der Industrie- und Handelskammer. Christian Reuter aus dem Geschäftsbereich Ausbildung lobte die seit Jahrzehnten qualitativ hochwertige Ausbildung. Den Glückwünschen schlossen sich Sigrid Willkomm von der Berufsbildenden Schule für Gewerbe und Technik, Ralph Carl, Betriebsrat bei Westnetz und Jens Carl von der Jugend- und Auszubildendenvertretung an.

Derzeit bildet die Westnetz GmbH am Standort Trier 78 junge Menschen aus. Auch für das Ausbildungsjahr 2019 stellt Westnetz wieder attraktive Ausbildungsplätze mit Start zum 1. August 2019 am Standort Trier zur Verfügung. (tr)



