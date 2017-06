Wie aus Kindern Forscher und Entdecker werden

TRIER. Woran erkennt man das Alter der Bäume? Wie verhalten sich Tiere im Wald? Wie sorge ich dafür, dass ein Wald trotz Baumfällungen immer genügend Bäume hat? Diese und weitere Fragen beantworten die Waldjugendspiele, zu denen auch in diesem Jahr das Forstamt Trier eiungeladen hatte. Da es landesweit die Spiele mit der höchsten Teilnehmerzahl sind und diese hier zudem seit 25 Jahren stattfinden, hatte in diesem Jahr auch die SWR-Landesschau ein Kamerateam an die Mosel entsandt.

Von Rolf Lorig

Für Fahrzeuge ist die Zufahrt zum Forsthaus in Trier-Quint gesperrt. Kein Wunder. Schließlich sind hier drei Tage lang 1850 Schüler aus den dritten und siebten Klassen am Start. Insgesamt sind das 92 Schulklassen, die sich auf drei Parcours mit jeweils elf Stationen verteilen. Begleitet von Forstpaten und nach intensiver schulischer Vorbereitung wandern die Schulklassen auf drei ca. drei Kilometer langen festgelegten Wegen durch den Wald. Den Kindern und Jugendlichen wird unterwegs an drei Informationsstationen Wissenswertes zu den Themen Waldbaum, Waldtiere und die Waldfunktionen vermittelt. An weiteren acht Stationen werden spannende, sportliche und spielerische Aufgaben zu den Funktionen des Walden, den Waldtieren und Bäumen gestellt.

Oberstufenschüler übernehmen Rolle der Lehrer

Neu ist in diesem Jahr, dass die Stationsbetreuung durch 44 Schülerinnen und Schüler des Biologie-Leistungskurses des Stefan-Andres-Gymnasium Schweich übernommen wurde. Lisa Moog, Nico Litzke und Dennis Lamberty sind drei dieser Oberstufenschüler. Für die drei Jugendlichen bringt dieser Einsatz einen gänzlich neuen Eindruck mit sich. Befinden sie sich doch nun in der Rolle der Lehrer, die ihr erworbenes Wissen an die jüngeren Mitschüler weitergeben können. ‟Viele Drittklässler haben ein beachtliches Wissen über den Wald‟, zeigt sich Lisa Moog angenehm überrascht. Dennis Lamberty bestätigt das. Er hat zudem beobachtet, dass diese Klassenstufe das höchste Begeisterungspotenzial mitbringt. Auch Nico Litzke hat genau hingeschaut: ‟Eigentlich kann man keine generelle Aussage machen, welche Klassenstufe das höchste Wissen mitbringt. Was wohl auffällt ist, dass einige Klassen richtig gut informiert sind, andere Klassen dagegen noch deutliche Lücken haben.”

Julia Borkowski ist an diesem Tag mit ihrer siebten Klasse des Stefan Andres-Gymnasiums da. Begleitet wird die Klassenleiterin von ihrem Kollegen Frank Schenkelberger, der die Klasse in Biologie unterrichtet. Von ihrer Klasse sind die beiden Lehrer angetan: ‟Die könnte man genauso gut auch ohne Begleitung laufen lassen‟, freut sich Schenkelberger. In der Tat sind die Mädchen und Jungen sehr an dem Thema interessiert, machen begeistert mit.

Also alles Friede, Freude, Eierkuchen? Der Lehrer zögert einen kleinen Moment. Nein, klagen kann und will er nicht. Aber auch er hat eine Beobachtung gemacht, die allerdings gesellschaftlicher Natur ist: ‟Kinder waren früher eher Forscher und Entdecker. Da kam es auch schon mal vor, dass man ein Spielzeug auseinandergenommen hat, um sich das Innenleben anzuschauen. Man wollte verstehen, wie das funktioniert, wie das aufgebaut ist.” Doch dieses Interesse komme den Kindern mehr und mehr abhanden. ‟Heute setzen die Kinder einfach voraus, dass das jeweilige Teil funktioniert. Wie, das ist nicht mehr die Frage. Wenn es nicht mehr funktioniert, wird es entsorgt und ein neues besorgt.” Von daher sieht er in den Waldjugendspielen einen wichtigen und richtigen Anreiz, die Neugierde der Kinder neu zu entfachen.

Fragen, die das kindliche Interesse offenbaren

Und genau das ist die Intention von Klaus-Josef Mark. Der Berufsförster vom Forstamt Daun zählt zu den zahlreichen ehrenamtlichen Begleitern, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. Sie sind wie Mark aktive oder pensionierte Förster, Jäger und Mitarbeiter der umliegenden Forstämter. Als Patenförster erläutern sie die gestellten Aufgaben und sind naturkundliche Betreuer für alle Fragen, die die Kinder auch außerhalb des Wettbewerbes stellen. Um die Neugier der Kinder anzustacheln, streut er über die Dauer der etwa dreistündigen Wanderung immer wieder Bemerkungen über die Themenbereiche Wald, Mensch, Tiere und Nachhaltigkeit aus, die prompt hinterfragt werden. Dagmar Kreilgaard, Klassenleiterin der 3a von der Grundschule Am Biewerbach gefällt das: ‟Die Kinder erleben bei der Wanderung nicht nur ihre Lehrer sondern haben auch direkt Kontakt zu Menschen, die in der Waldarbeit zuhause sind.” Auch Förster Mark macht dieser direkte Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen Spaß. ‟Es sind die Fragen, die das Interesse der Kinder offenbaren: ‟Warum sehen die verschiedenen Zapfen unterschiedlich aus? Was bewirken Licht und Schatten? Woran erkenne ich, vor welchem Baum ich gerade stehe?”

Das ungebrochen große Interesse an den Waldjugendspielen freut auch Forstdirektor Gundolf Bartmann: ‟92 teilnehmende Schulklassen bei den Wald-Jugendspielen sind ein ermutigender Beweis für das hohe Natur- und Waldinteresse der Schulen, Kinder und Lehrer sowie eine Anerkennung unserer Arbeit als Forstleute für den Naturkundeunterricht.“



