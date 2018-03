Wie ein Pharao in seinem Sarkophag

TRIER. Jetzt ist er da: Gegen 13 Uhr traf Karl Marx, pardon, seine überlebensgroße Statue in Trier auf dem Bauhof in der Löwenbrückner Straße ein. Gefahren von einem 40-Tonner Lkw, verpackt in einer fünf Meter langen Transportkiste. Auf der zwölf Meter langen Ladefläche hätten rein theoretisch auch zwei der Monumentalstatuen Platz gehabt. Wegen des Gewichtes von 2,3 Tonnen hatte sich die Spedition aber für den langen Aufleger entschieden.

Von Rolf Lorig

Wie sieht die Statue nun aus? Die Spannung war groß zu diesem Zeitpunkt. Baudezernent Andreas Ludwig, der Professor Wu Weishan, den chinesischen Künstler, in seinem Atelier besucht hatte, war ebenso gespannt wie die gut zwei Dutzend anwesenden Medienvertreter, darunter ein TV-Team von “Russia today”. Doch bevor ein Blick in die Kiste möglich wurde, sollte noch einige Zeit vergehen. Die Ladekufen des Gabelstaplers, der die Transportkiste vom Lkw heben sollte, waren zu kurz. Also musste erst ein größeres Arbeitsgerät besorgt werden. Die Wartezeit nutzten die Medienleute für diverse Interviews: Baudezernent Andreas Ludwig war klar der gefragteste Mann. Nicht nur seine souveräne Art vor der Kamera, auch sein Hintergrundwissen um die Gespräche mit Professor Wu Weishan kam bei den Interviews bestens an. Aber auch der Leiter des Tiefbauamtes, Wolfgang van Bellen, musste sich den Mikrofonen und Fragen stellen. Und da die Wartezeit sich mehr und mehr ausdehnte, kam auch der Lkw-Fahrer zu Wort.

Die letzte Schraube ist gelöst

Gegen 15 Uhr war es endlich so weit: Jetzt passten Gabelstapler und Kiste zusammen. Vorsichtig wurde die Transportkiste vom Lkw gehoben und auf den Boden gestellt. Aber noch war der Blick ins Innere nicht möglich, massive Schrauben hielten die Box zusammen. Unterstützt von Andreas Ludwig, der jetzt auch selbst Hand mitanlegte, machten sich die Arbeiter an das Öffnen der Kiste. Eine knappe Viertelstunde später war die letzte Schraube gelöst, jetzt konnte der Deckel der Kiste angehoben werden. Sofort hielten die Kameraleute ihre Optiken hoch über dem eigenen Kopf hinein in die Box, brachten erste Bilder zutage. Doch zu sehen war darauf wenig: “Die Figur ist verpackt wie eine Mumie”, schilderte eine Rundfunkkollegin ihren ersten Eindruck. Womit sie den Nagel punktgenau auf den Kopf getroffen hatte. Eingehüllt in dicke Schichten von luftgepolsterter Folie lag die Statue gut geschützt im Inneren, einem Pharao in seinem Sarkophag nicht unähnlich.

Einer der Arbeiter hatte ein Einsehen mit den Medienvertretern: Kurz entschlossen schwang er sich in die Kiste und löste die schützenden Plastikschichten im Kopfbereich. Nach und nach wurden die naturalistisch gearbeiteten Gesichtszüge des großen Philosophen freigelegt. Wobei nicht nur die handwerkliche Perfektion der Arbeit auf den ersten Blick überzeugte, auch die Bronze verlieh der Statue durchaus etwas Erhabenes.

Lagerung an einem geheimen Ort

Entsprechend zufrieden zeigte sich denn auch der Baudezernent, der die Statue nach der Präsentation gleich wieder unter Verschluss stellte. Denn in den nächsten Tagen und Wochen wird nur ein handverlesener Personenkreis Zutritt zu dem Kunstwerk haben. Dazu Baudezernent Andreas Ludwig: “Das hat verschiedene Gründe. Zum einen wollen wir nicht riskieren, dass die Statue vor dem Aufstellen in irgendeiner Form beschädigt wird.” Weshalb der Lkw das Geschenk aus Peking nach dem Pressetermin auch an einen anderen Ort transportierte. Der andere Grund für den eingeschränkten Zugang ist laut Ludwig baulich bedingt. Denn nun werden sich die Fachleute, die für das Aufstellen verantwortlich zeichnen, mit dem Inneren des Denkmals, sprich mit der Statik und den Befestigungspunkten, beschäftigen. Anhand der exakten Größe werden nun auch die Basaltlava-Blöcke für den Sockel bestellt und geschnitten. Aufgestellt wird die Statue dann auf dem Simeonstiftplatz, wo sie am 5. Mai, dem 200. Geburtstag von Karl Marx, in Anwesenheit von zahlreichen Gästen, darunter auch Professor Wu Weishan, in einer feierlichen Zeremonie enthüllt werden wird. Das gesamte Ensemble – Sockel und Statue – hat dann eine lichte Höhe von 5,50 Metern. Im Sockel integrierte LED-Lichtleisten und -spots werden dafür sorgen, dass die Statue immer im richtigen Licht stehen wird.



Drucken