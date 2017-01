Wie Friedensoperationen der UNO geleitet werden

TRIER. Die Vereinten Nationen sind aktuell mit über 100.000 Soldaten in 16 Friedensoperationen weltweit engagiert. Wie werden solche Friedensoperationen in der Praxis geplant und geleitet? Darüber informiert Wolfgang Weisbrod-Weber am 26. Januar um 18 Uhr (Hörsaal 10, Gebäude E) in einem öffentlichen Gastvortrag an der Universität Trier.

Wolfgang Weisbrod-Weber hat in seiner Karriere bei den Vereinten Nationen vielfältige Einblicke in die praktischen Herausforderungen der Friedensarbeit der Vereinten Nationen erlangt. Der ehemalige beigeordnete Generalsekretär hat sowohl im Hauptquartier der UNO als auch in verschiedenen Krisengebieten vor Ort Führungsaufgaben übernommen, die ihn zu einem der hochrangigsten UNO-Diplomaten aus Deutschland machen. In seinem Vortrag wird er auf Einladung des Trierer Politikwissenschaftlers Professor Manuel Fröhlich über seine Erfahrungen in der Leitung von Missionen in Afghanistan, Ost-Timor und der Westsahara sprechen. (tr)

