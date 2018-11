TRIER. Prominenter Besuch in der Handwerkskammer Trier: Erst besuchte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing am Donnerstag den Neubau des Bildungs- und Technologiezentrums (BTZ) der Handwerkskammer Trier, einen Tag später folgte seine Staatssekretärin Daniela Schmitt. Ihr Thema waren die technischen Berufe und die damit verbundene Fachkräftesicherung in diesem Bereich.

Von Rolf Lorig

Kammerpräsident Rudi Müller kann es nicht fassen: Da müht sich die Handwerkskammer Trier und legt zahlreiche Programme zur Nachwuchssicherung auf, die dann von einzelnen Mitgliedsbetrieben nicht zur Kenntnis genommen werden. Das Ergebnis taucht schließlich fettrot in der Statistik auf – insgesamt blieben 410 Ausbildungsplätze zum 30. September unbesetzt. Für Rudi Müller steht fest, dass diese Zahl nur die Spitze des Eisbergs ist: “Diese 410 Ausbildungsplätze wurden uns gemeldet. Inklusive der nicht gemeldeten Plätze ist die Zahl wohl doppelt so hoch.”

Der Präsident, der im “richtigen Leben” ein selbstständiger Schreinermeister ist, redet sich bei dem Thema gerne in Rage. Denn er weiß, dass die unbesetzten Plätze nicht nur fehlende Lehrlinge sind. Es sind auch fehlende Gesellen, Meister und Betriebsnachfolger. Doch Müller ist nicht der Mann, der schulterzuckend die Gegebenheiten in Kauf nehmen würde. Zusammen mit seinem Hauptgeschäftsführer Axel Bettendorf und dem gesamten Team setzt er alles dran, um dem drohenden Fachkräftemangel entgegenzutreten. Eine der hier entwickelten Strategien, die das Führungsteam der Kammer am Freitag Staatssekretärin Schmitt vorstellte, ist die enge Kooperation mit den Trierer Schulen. Eine Zusammenarbeit, die bereits im Vorschulalter beginnt. So ist die VHS Trier Netzwerkpartner der Stiftung “Haus der kleinen Forscher”, die Kindergartenkinder und Grundschüler an die Bereiche Naturwissenschaften, Mathematik und Technik heranführen soll. Ein weiteres Beispiel ist das Balthasar-Neumann-Technikum (BNT). Dass sich hier auch Mädchen von dem technischen Angebot der Schule angesprochen fühlen, verdeutlichte Julia Pahlings. Die Schülerin der 12. Klasse hat bereits am Innovationswettbewerb der Mainzer Staatskanzlei teilgenommen, bei dem es um IT-Projekte ging. Bei “Jugend forscht” arbeitete sie an einem Projekt mit, bei dem Roboter körperbehinderten Menschen zu Entlastungen im Alltag verhelfen sollen.

Künstliche Intelligenz und hochmoderne Labore

Schulleiter Michael Schäfer gewährte weitere Einblicke in die zu dem Technikum gehörende Technikerschule. Hier gebe es eine hochwertige Infrastruktur mit hochmodernen Laboren, wo man an der Automatisierungstechnik arbeite, so Schäfer. Ein Thema, das dort besonders im Fokus steht, ist die Künstliche Intelligenz. Des Schulleiters Dank galt den Sponsoren, deren Engagement eine solche Ausstattung erst möglich macht.

Dass eine solche Schule weitgehend auf den Einsatz von Papier verzichtet, versteht sich dabei fast schon von selbst. Eine digitale Infrastruktur sorge dafür, dass die Schüler selbst ihre Stundenpläne online einsehen könnten. Selbst das Thema E-Mobilität ist der Schule nicht fremd – neben einem E-Auto gibt es hier auch eine E-Tankstelle, die an ein Blockheizkraftwerk gekoppelt ist.

Eine Ausstattung, die Schulleiterin Bärbel Brucherseifer vom Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (FWG) fast neidisch werden lässt. Auch an dieser Schule bereitet man die Jugendlichen ganz gezielt auf das Berufsleben vor: “Wir müssen die Schüler so aus der Schule entlassen, dass für sie Technik etwas ganz Natürliches ist, auch wenn sie nach dem Abitur zu einem Studium an die Universität gehen.” Schon seit Jahren arbeitet das FWG mit der Handwerkskammer, aber auch mit Industriebetrieben wie beispielsweise “Westnetz” zusammen. “Wir wollen die Schüler sowohl mit der Befähigung zu einem Studium aber auch mit einem denkbaren Zugang zu einer Berufsausbildung entlassen. Deshalb ist der Umgang mit Technik auch so wichtig für die jungen Menschen.”



Drucken