Wie kann Trier seine Einnahmen verbessern?

TRIER. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Stadt Trier hat sich Oberbürgermeister Wolfram Leibe auf die Fahnen geschrieben. Ab dem 1. Mai, wenn der Stadtvorstand wieder komplett ist, will er verstärkt um Betriebe werben, die sich in Trier niederlassen und hier auch ihre Gewerbesteuer zahlen.

Was sich der Trierer Oberbürgermeister vorgenommen hat, kommt schon der Quadratur des Kreises gleich. ‟Die Kommunalaufsicht hat zwar unseren Haushalt genehmigt. Aber auch die Auflage mit auf den Weg gegeben, alles zu unternehmen, um die Einnahmesituation zu verbessern‟, so der OB bei einer Pressekonferenz.

Betriebe ansprechen ist eine Sache, Betrieben benötigte Flächen zur Verfügung zu stellen eine ganz andere Sache: ‟Aktuell haben wir nur noch drei Hektar für gewerbliche Flächen zur Verfügung‟, räumt Leibe ein, der in diesem Zusammenhang auf die Genehmigung des Flächennutzungsplanes durch den Trierer Stadtrat hofft.

Erhebliche Unterschiede

Ob das so gelingen wird, wissen derzeit nur die Götter. Für den OB aber ist das kein Grund, die Hände untätig in den Schoß zu legen. In seiner Funktion als Wirtschaftsdezernent hat er sich schon mal mit den Zahlen auseinandergesetzt. Und festgestellt, dass erhebliche Unterschiede in den Gewerbesteuereinnahmen der fünf rheinland-pfälzischen Oberzentren bestehen. Die besten Zahlen kann hier die Landeshauptstadt Mainz zusammen mit dem Landkreis Mainz-Bingen vorlegen, dicht gefolgt von der Stadt Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Platz drei nehmen Koblenz/Neuwied ein. Trier und der Landkreis Trier-Saarburg finden sich auf Platz vier, das Schlusslicht geht an die Stadt und den Landkreis Kaiserslautern.

Gerne vergleicht der OB die wirtschaftliche Situation Triers mit der von Koblenz. Doch der Verlauf der Gewerbesteuer-Einnahmen bezogen auf die Zeit von 2006 bis 2014 zeigt auf, dass hier einzig Ludwigshafen einen Aufwärtstrend für sich in Anspruch nehmen kann. Die meiste Konstanz zeigt die Trierer Linie, die weder tiefe Täler noch große Höhen ausweist.

Bei der Betriebsdichte, bezogen auf je 1000 Einwohner, nimmt Trier sogar nach Koblenz/Neuwied und Mainz/Mainz-Bingen den dritten Platz ein. Deutlichere Unterschiede ergeben sich dagegen bei den für das Gewerbesteueraufkommen wichtigen Großbetrieben. Auch hier reicht es wieder für die Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg gerade für den vierten Platz. Zwar kann die Stadt Ludwigshafen mit der Stadt Trier noch mithalten, der Unterschied aber findet sich in den Landkreisen, wo der Kreis Trier-Saarburg eine deutlich gesündere Struktur vorweisen kann.

Sehr hohe Zufriedenheit mit dem Standort Trier

‟Damit wir unsere Einnahmesituation verbessern können, braucht Trier definitiv mehr Betriebe, die hier auch ihre Gewerbesteuern zahlen‟, so das Fazit des Oberbürgermeisters. Seine Chancen, Firmeninhaber überzeugen zu können, bewertet das Stadtoberhaupt nicht schlecht. Einer Untersuchung der Industrie- und Handelskammer Trier zufolge wurden in der Region Trier zum ersten Mal seit 2010 wieder mehr Gewerbe an- als abgemeldet. Das belegt der Gründerreport 2016 der Starterzentren Rheinland-Pfalz. Zudem belegt eine Umfrage der Initiative Region Trier e. V. (IRT) in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier und der Handwerkskammer (HWK) Trier eine sehr hohe Zufriedenheit der Unternehmer mit dem Standort Trier: Satte 78 Prozent würden ihren Standort auch anderen Unternehmern empfehlen. (rl)



