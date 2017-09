Wie lange noch?

Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten seh’n! Am 10. Dezember ist es so weit: Trier bekommt den ersten Bürgerentscheid seiner Geschichte. Zugegeben: Gegenstand des ersten öffentlichen Votums ist eine schnöde Tankstelle – sicher kein Ruhmesblatt für die Stadt. Aber immerhin lässt sich so auch beispielhaft feststellen, ob Protest tatsächlich eine Mehrheit finden kann. Für CDU-Chef Udo Köhler war die Pleite mit der Aral-Tankstelle die zweite krachende Niederlage binnen kurzer Zeit. Wie schon beim kläglich gescheiterten Versuch, Dezernent Andreas Ludwig zum Bürgermeister zu machen, war die Taktik der Union auch diesmal von Dilettantismus geprägt. Wer derart schlecht vorbereitet ist, braucht sich über Pleiten, Pech und Pannen nicht zu wundern. Ein Kommentar von Eric Thielen

Karl Biegel grinste wie das berühmte Honigkuchenpferd. Durchaus zufrieden saß der Christdemokrat kurz nach dem historischen Votum tief im Keller des Rathauses neben einer Kollegin von der Grünen-Fraktion. Er, der entschiedene Tankstellen-Gegner, hatte sich zwar der Fraktionsdisziplin gebeugt und für den Alternativvorschlag seines Dezernenten gestimmt. Innerlich und im Geiste dürfte Biegel jedoch frohlockt haben: Endlich wird reiner Tisch gemacht! Die Genugtuung war Biegels Mimik anzusehen.

Abzusehen war das Ergebnis ohnehin schon früh, weil der gesamte Tag von einem schier beispiellosen Chaos und Dilettantismus bei der Pro-Tankstellen-Koalition geprägt war. Federführend hierbei: die CDU unter der Regie Köhlers. Hatte der Fraktions- und Parteichef die Wahl Ludwigs zum Bürgermeister durch seinen Schlendrian verbockt, so kann Köhler den Ball nun zu seinem Dezernenten zurückspielen. Ludwigs hanebüchene Idee, die Tankstelle auf das Gelände der Stadtwerke umziehen zu lassen, katapultierte vor allem die Linken, vor gut einer Woche noch im Lager der Pro-Aral-Gruppe beheimatet, aus der Tankstellen-Koalition. Diese drei Stimmen waren letztlich entscheidend.

Der Tag im Live-Ticker beim reporter

Nichts war zielführend vorbereitet bei der Union – weder durch den Parteichef noch durch den Dezernenten. Bis in die Sitzung hinein konnte Ludwig nicht eine einzige Frage zu den Bedingungen für den Umzug beantworten. Prüfen wolle er, mehr hatte der Dezernent nicht zu sagen. Das klang nicht nur hilflos, das klang amateurhaft. Und Köhler konnte seinen Dezernenten nicht auf eine gerade Linie bringen. UBT und FDP, beide im Schlepptau der CDU gefangen, mussten machtlos zusehen, wie ihnen die Felle davonschwammen, weil Köhler es zudem versäumt hatte, bei den Linken und auch der AfD zu sondieren.

Stattdessen sondierte Köhler bei den Freunden des grünen Bündnispartners, um wenigstens von dort ein paar Stimmen ins eigene Lager zu ziehen. Dabei hätte er wissen müssen, dass die Grünen heuer knallhart bleiben mussten. In der Tankstellen-Frage hatten sich die Gewichte innerhalb der Grünen-Fraktion verschoben, weil die Partei sich gerade in dieser Frage keinen Gesichtsverlust erlauben konnte. Nicht Reiner Marz oder Petra Kewes führten das Wort, sondern Wolf Buchmann, Dominik Heinrich, Bernhard Hügle und Richard Leuckefeld.

Damit war klar: Es wird keinen Kotau der Grünen vor der Union geben – auch nicht wegen der demnächst anstehenden Dezernentenwahl, für die die Grünen das Vorschlagsrecht haben. Marz und Kewes, sonst liebend gerne taktisch im Interesse des schwarzen Partners unterwegs, waren klassisch eingenordet. Marz’ solistisches Vorpreschen im Steuerungsausschuss, man werde “mit Bauchschmerzen” Ludwigs Alternativvorschlag zustimmen, wurde mit einem Augenzwinkern als Missverständnis abgetan. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber letztlich zählt das Ergebnis, und an dem waren die Grünen heuer maßgeblich beteiligt − im Interesse der Gesamtstadt.

Die politische Dimension

Die Linken wurden vom Duo Ludwig/Köhler verprellt, die AfD folgte konsequent, weil von der CDU ignoriert, ihrer ureigenen Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung, und die SPD nutzte die neuerliche Gelegenheit, die schwache CDU unter Köhlers Führung vorzuführen. Es war ein leichter Kampf für die Genossen. So leicht, dass noch nicht einmal das politische Schwergewicht Sven Teuber in die Debatte eingreifen musste. Teuber überließ die Demontage Köhlers seinem Stellvertreter Rainer Lehnart. Das reichte aus. Lehnart zerpflückte die Union nach Belieben.

So wuchs bei Köhlers Parteifreund Thomas Albrecht die Verzweiflung von Minute zu Minute an. Albrechts gebetsmühlenartige Bitten nach mehr Zeit wirkten schließlich wie ein flehentliches, aber unerhörtes Gebet. Der Jurist Albrecht hatte die Sondierung seinem Fraktionsvorsitzenden Köhler überlassen müssen, und der hatte taktisch wieder einmal versagt. Albrecht wusste wohl, dass auch er auf verlorenem Posten stand, zumal die schriftliche Vorbereitung des mit UBT und FDP abgestimmten Vorstoßes mit der Änderung der Änderung im Änderungsantrag den Dilettantismus der CDU perfekt machte. Wer sogar in den einfachsten Grundregeln derart amateurhaft agiert, muss sich über Niederlagen nicht wundern.

Der Stadt und den Triererinnen und Trierern kann es nur recht und billig sein. Sie bekommen ihren ersten Bürgerentscheid. Das ist ein Novum, das ist historisch, und das ist gut so! Die Pro-Tankstellen-Gruppe ist jetzt gefordert. Sie muss nun Wahlkampf machen – ausnahmsweise einmal nicht für sich selbst oder die eigene Partei, sondern für eine Sachfrage. Und sie kann beweisen, dass sie eine echte Mehrheit an die Urnen bringen kann. Es wird dies ein Wahlkampf werden, auf den man sich ausnahmsweise sogar freuen darf.

Ein Satz Köhlers, der in der allgemeinen Gemengelage des turbulenten Abends fast unterging, verdient dann aber doch noch eine nähere Betrachtung. “Es ist erheblich schwieriger für jeden Einzelnen”, hatte Köhler gesagt, “sich auf einer Liste mit Adresse und Unterschrift für etwas auszusprechen, als anonym auf einem Zettel ein Kreuzchen zu machen!” Abseits des taktischen Dilettantismus disqualifiziert dieses seltsame Demokratieverständnis den CDU-Chef vollends. In Köhlers Logik sind also Kommunal-, Landtags-, und auch Bundestagswahlen, bei denen “anonym” Kreuzchen gemacht werden, dummes Zeug, weil die Wähler nicht mit Namen und Unterschriften für ihre Wahl einstehen. Vielleicht sollte der Jurist Albrecht seinem Parteifreund Köhler einfach mal Nachhilfe in Demokratielehre erteilten. Ob das hilft, ist wieder ein anderes Thema.

Die CDU muss nach dieser krachenden Niederlage nun entscheiden, wie es mit Köhler bis zur Kommunalwahl weitergeht. Das ist die politische Dimension dieses für Trier historischen Tages. Die Frage aus den Reihen der Union an den Fraktions- und Parteichef kann also nur lauten: Wie lange noch?



Drucken