Wie Trierer Geschichten die Menschen mobilisieren

TRIER. Am Donnerstagabend stellte der frühere Trierer Oberbürgermeister Helmut Schröer (CDU) sein nunmehr viertes Buch vor. ‟Trierer Geschichten‟ heißt das 165seitige Werk, das im Paulinus Verlag erschienen ist. Der Einladung zur Vorstellung in den Lesesaal der Stadtbibliothek waren über 160 Interessenten gefolgt.

Von Rolf Lorig

Wenn ein früherer Oberbürgermeister zur Buchvorstellung einlädt, dann kommen alle. Einstige und heutige Amtsträger, vor allem frühere Weggefährten wie die CDU-Granden Horst Langes, Ulrich Dempfle, Franz-Peter Basten oder aber auch der heutige Baudezernent Andreas Ludwig. Mit dabei war aber auch der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Natus, dem Schröer höchstpersönlich einen Platz in der ersten Reihe zuwies.

Angesichts des gro0ßen Andrangs war Hausherr Professor Michael Embach begeistert. Es sei doch schön festzustellen, dass es in diesen Zeiten aus dem Umfeld der Politik auch noch positive Akzente gebe, die die Menschen derart erfreuten und mobilisierten, meinte er im persönlichen Gespräch.

Und dann begann die Veranstaltung. Das Buch vermittle ‟Einblicke durch das Schlüsselloch in den inneren Zirkel der Kommunalpolitik‟ versprach Verlags-Geschäftsführerin Annette Peters bei ihrer Begrüßung. Und tatsächlich zeigt sich Helmut Schröer auch in seinem jüngsten Buch gewohnt mitteilsam, wenn es um sein absolutes Lieblingsthema geht: Trier. Wie kaum ein anderer hat der frühere Oberbürgermeister im Laufe der Jahrzehnte unter Beweis gestellt, dass auch ein gebürtiger Kölner sich an der Mosel wohlfühlen kann. Gut, mit der Mundart hat es nicht geklappt. Doch dafür gab es heimische Spezialisten wie Werner Becker, denen Schröer immer sehr verbunden war. Oder eben Walter Schrage vom Verein Trierisch. Der hatte sich spontan bereiterklärt, die Vorstellung des neuen Buches mit Mundartbeiträgen von Werner Becker und aus eigener Feder zu umrahmen.

Doch zurück zum Buch, das sich – welch ein Zufall – als ideales Weihnachtsgeschenk empfiehlt. Denn wer sich mit seiner Stadt identifiziert, wird an diesem Werk kaum vorbeikommen. Erinnerungen an den großen Nestor der katholischen Soziallehre Oswald von Nell-Breuning (‟Er wunderte sich, dass wir ihm die Ehrenbürgerschaft der Stadt erst mit 90 Jahren angetragen haben. Da konnten wir ihm aber nachweisen, dass wir das bereits zehn Jahre zuvor schon einmal getan hatten. Damals hatte er es für etwas zu früh gehalten…‟) und an die 2000-Jahr-Feier in 1984 finden sich hier ebenso wie die Begegnung mit Helmut Schmidt in Trier, als diesem der Nell-Breuning Preis verliehen wurde. Und wo sonst kann man aus erster Hand erfahren, dass es Überlegungen für ein zweites Stadtbad gab und dass Trier fast ein neues Stadion bekommen hätte? Oder dass die Skulptur vor dem Trierer Theater von dem in Winterthur geborenen Künstler und Architekten Max Bill stammt und dass die englische Queen 1998 gemeinsam mit Guildo Horn zu Besuch in Trier war – wenn auch nur in Gestalt eines Doubles…

Wie stellt man am besten ein Buch vor? Die meisten Autoren machen das in Form von Lesungen. Nicht so im Fall von Helmut Schröer. Was das neue Buch an Einblicken bereithält, das veranschaulichte ein Interview, das Universitätspräsident Michael Jäckel mit dem Autor führte. Für beide keine leichte Sache: Schließlich sollte sich Helmut Schröer bei seinen Antworten doch möglichst kurz fassen und Michael Jäckel seinerseits darauf achten, dass er bei dem gewohnten Schröer’chen Redefluss zwischendurch immer wieder mall zu Wort kommen konnte. Ein Rededuell das dazu führte, dass die Zuschauer im Laufe des Abends einen einzigartigen Cocktail aus vergnüglich-unterhaltsamer Information erhielten. Und das verbale Duell, das diese beiden Alphatiere sich für die Dauer des Geschehens lieferten, war ebenso spannend wie zwerchfellerschütternd.

Ob es denn nun noch weitere Bücher von ihm geben werde, wollte Jäckel zum Abschluss von Helmut Schröer wissen. Da musste der Ex-OB nicht lange nachdenken. Er habe noch an die 20 Geschichten in petto, antwortete er augenzwinkernd. Paulinus-Geschäftsführerin Annette Peters wird es mit Freude vernommen haben.