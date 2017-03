Wie viele wollen nach Europa?

ECHTERNACH. Das Thema ‟Migration und soziale Gerechtigkeit‟ steht im Mittelpunkt der nächsten Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreihe ‟Horizonte‟ am Donnerstag, 23. März, 20 Uhr im Trifolion. Tickets für diese Veranstaltung finden sich hier.

An diesem Abend beschäftigen sich die beiden großen Politik-Experten Gunnar Heinsohn und Michael Wolffsohn mit den brennendsten Themen des aktuellen Weltgeschehens: Konflikte, Militärpolitik, Flucht und Migration als Ursachen. Dabei beleuchten die beiden sowohl die internationale Politik als auch die religiöse Instrumentalisierung des Krieges, die sozialen und ökonomischen Auswirkungen auf Europa und die Krisenregionen. Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit der Luxembourg School of Religion and Society.

Professor Michael Wolffsohn ist einer der führenden Experten für die Analyse internationaler Politik und nicht zuletzt die Beziehungen zwischen Deutschen und Juden auf staatlicher, politischer, wirtschaftlicher und religiöser Ebene. Der Historiker und Publizist meldet sich regelmäßig zu wichtigen politischen, militärpolitischen, historischen und religiösen Fragestellungen zu Wort. Bei Themen wie Zukunft der Bundeswehr, Nahost und anderen Weltkonflikten machte er sich mit präzisen Analysen und klaren Stellungnahmen einen Namen.

Professor Gunnar Heinsohn lehrte bis 2009 an der Universität Bremen. Seit 1973 publiziert er zu demografischen Themen (zuletzt Geburtendefizit als wirtschaftliches Langzeitrisiko [FAZ-Buch 2015]). 1993 begründet er in Europa die vergleichende Genozidforschung (Rafael-Lemkin-Institut, Uni Bremen). Sein Lexikon der Völkermorde (Rowohlt 1998) wurde weltweit die erste Enzyklopädie zum Thema. Seine Untersuchung ‟Söhne und Weltmacht‟ (Orell&Fuessli 2003) prognostizierte unter anderem die demografische Dynamik des “Arabischen Frühlings”. 2011 entwickelte er einen Kriegsindex. Heinsohn hält Vorlesungen über Militär-Demografie am Nato Defense College (NDC) in Rom und lehrt Eigentums-Ökonomie am Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) sowie am Management Zentrum St. Gallen (MZSG).

In der diesjährigen TRIFOLION-Reihe “Horizonte”geht es um das Themengebiet “Frieden“ und seine Grundlagen. Unsere Welt scheint heute mehr denn je geprägt zu sein von politischen, ökonomischen und sozialen Krisen, von innerstaatlichen wie internationalen Kriegen, hierunter auch Konflikte zwischen Kulturen. Das Trifolion möchte diesen Phänomenen nachspüren und der Frage nachgehen, ob eine friedliche und friedfertige Welt im zwischenmenschlichen wie im Bereich der Staaten möglich ist, oder ob Friede stets nur eine Utopie, als Abwesenheit von Krieg, bleiben wird. Wie können derzeitige Konflikte oder gar Kriege erklärt werden, was bedeuten sie für uns in Westeuropa und vor allem, wie lassen sie sich verhindern? Mit der Vortrags- und Talkreihe soll einerseits ein Blick auf globale, politische und soziale Phänomene geworfen werden, aber auch der Frage nach den Möglichkeiten und Verantwortungen des Westens oder auch jedes einzelnen Bürgers in seinem Umfeld nachgegangen werden.

Wenn Frieden mehr als nur die bloße Abwesenheit von Krieg ist, stellt sich ebenso die Frage, ob der Westen in Frieden lebt. Neue Wirtschaftsordnungen, neue Kommunikationskanäle und eine real erscheinende Virtualität bergen moderne Gefahren, die die friedliche Welt gefährden. Cyberkriege und Terrorismus stellen eine Bedrohung des 21. Jahrhunderts dar. Sind dies die (bereits gegenwärtigen) Kriege des 21. Jahrhunderts? Mit dem Wunsch, einen Beitrag zum Verständnis vom Frieden und einen Impuls für friedfertiges Handeln zu leisten, gehen Experten, die zum Thema publizieren oder eine öffentliche Meinung vertreten, genau diesen Fragestellungen nach.

Infos zur Anreise an dieser Stelle. (tr)



Drucken