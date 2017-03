Wie weiter mit der Demokratie?

TRIER. Brexit, Trump, Rechtspopulismus – alleine diese Schlagworte zeigen, dass die Zukunft der westlichen Demokratie zunehmend infrage gestellt wird. Wie ist dieser Wandel einzuordnen? Wie lässt er sich positiv gestalten, so dass das Erfolgsmodell der liberalen Demokratie auch unter neuen Bedingungen weiterentwickelt werden kann? Dazu veranstaltet die Universität Trier vom 29. bis 31. März eine internationale Tagung mit dem Titel “Formwandel der Demokratie”, zu der alle Interessierten eingeladen sind.

Die Europäische Union droht im Streit zu zerfallen, neue autoritäre Akteure treten auf den Plan und Rechtspopulisten, die vorgeben, den „wahren Willen des Volkes“ zu vertreten, gewinnen an Zulauf. Parallel dazu haben sich auch die Institutionen der Demokratie gewandelt. Neue Partizipationsformen wie Volksabstimmungen und Internetpetitionen werden zu Konkurrenten von Parteien und Parlamenten.

Mit diesen Entwicklungen befasst sich die internationale Tagung “Formwandel der Demokratie”. In sechs Schwerpunkten sind unter anderem Vorträge zu den Themen Protest, Populismus, Medien, Öffentlichkeit sowie Partizipationsformen zu hören. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählt der Abendvortrag am 29. März, 19 Uhr, in dem Catherine Colliot-Thélène von der Universität Rennes zum Thema “Fragile Demokratie” spricht. Der Berliner Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel erörtert am 30. März, elf Uhr, die Frage “Welche Legitimität braucht die Demokratie?”. Am selben Tag findet um 16 Uhr eine Podiumsdiskussion über den Wert von “Mehr Partizipation” statt mit Ingolfur Blühdorn, Robin Celikates und Hans J. Lietzmann.

Die Veranstaltung wird gefördert von der Fritz-Thyssen-Stiftung und der Universität Trier. Sie steht in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Forschungsschwerpunkt “Partizipation und Ungleichheit” des Forschungszentrums Europa an der Universität Trier. Das vollständige Programm ist abrufbar unter uni-trier.de.

Internationale Tagung: “Formwandel der Demokratie”

29. bis 31. März 2017; Universität Trier

Am 29. März ab 15 Uhr: Promotionsaula des Priesterseminars (Jesuitenstraße 13, Trier)

Am 30. und 31. März, jeweils ab 9 Uhr: Universität Trier, Gebäude A, Raum A 9/10

Um Anmeldung bis zum 19. März wird gebeten, per Mail an formwandel@uni-trier.de. (tr)



Drucken