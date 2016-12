Wieder Einbruchserie in Trier

TRIER. Die Einbruchserie in Trier geht ungebremst weiter. Am gestrigen Montag haben sich gleich mehrere Geschädigte wegen Einbrüchen oder versuchten Einbrüchen in der Eberhard-, Engel- und Dampfschiffstraße bei der Polizei gemeldet. Die geht von einem Täterzusammenhang aus und sucht Zeugen.

Zwischen sieben Uhr und 14 Uhr hebelten unbekannte Täter zwei Wohnungstüren eines Mehrfamilienhauses in der Engelstraße auf und entwendeten Schmuck, Bargeld und elektronische Geräte. Wie die Unbekannten in das Mehrfamilienhaus gelangten, ist noch nicht klar.

In der Eberhardstraße suchten die Einbrecher zwischen 7.20 Uhr und 14 Uhr ebenfalls eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf und hebelten dort die Wohnungstür auf. Auch hier ist unbekannt, wie die Täter ins Anwesen gelangten. Sie entwendeten Schmuck und elektronische Geräte.

In der Dampfschiffstraße schlugen die Täter zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr gleich in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses zu. Sie hebelten mehrere Zwischentüren auf. An zwei Wohnungstüren scheiterten sie. An einer Wohnungstür waren sie erfolgreich und entwendeten wieder Schmuck, Bargeld und elektronische Geräte. In diesem Fall dürften die Täter in das Anwesen gelangt sein, als ein Bewohner das Haus verließ. Bei den verdächtigen Personen handelt es sich um zwei Männer, von denen einer dunkel und einer hell gekleidet war. Einer der Männer war auffällig groß und trug eine Mütze. Der zweite war klein.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kripo in Trier zu melden – Telefon: 06519779-2290 bzw. -0. (tr)