Wieder Einbrüche in Trier

TRIER. Elektronische Gegenstände waren Ziel von Einbrechern, die in der Zeit von Freitag, 9. Dezember, gegen 7.15 Uhr, bis Samstagmorgen, 10. Dezember, 0.30 Uhr, ein Mehrfamilienhaus in der Trierer Straße “Im Flürchen” aufsuchten. Sie hebelten ein Kellerfenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Die kurzzeitige Abwesenheit der Wohnungsinhaber nutzten Einbrecher am Samstag, 10. Dezember, zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr in der Straße “Im Geimersfeld” in Trier aus. Sie drückten ein auf Kipp gestelltes Fenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf und entwendeten Bargeld sowie Dokumente. (tr)

Erstellt am Autor