Wieder zwei Einbrüche in Trier

TRIER. Bislang noch unbekannte Täter drangen am Dienstag, 22. November, zwischen 11.50 Uhr und 13.55 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Wolfsgasse (Trier-West) ein. Sie durchsuchten Zimmer und Schränke und entwendeten Bargeld und ein schwarzes IPAD Mini. Ebenfalls am Dienstag, 22.November, brachen Unbekannte zwischen sechs Uhr und 20.15 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Trierer Karl-Marx-Straße auf und durchsuchten in der Wohnung mehrere Zimmer und Schränke. Ob hier etwas entwendet wurde, kann nach Polizei-Angaben derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu den Einbrüchen werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290. (tr)

