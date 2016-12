Wigald Boning und Gerhard Polt rocken die Eifel

EIFEL. Rechtzeitig vor Weihnachten ist das neue Programm der Eifel-Kulturtage auf dem Markt. Auf 28. Seiten erhält der Interessent einen Eindruck, welche Künstler 2017 in die Eifel kommen werden. So viel kann schon mal gesagt werden: In dem aktuellen Programm finden sich viele zündende Geschenkideen zu Weihnachten.

Von Rolf Lorig

Eigentlich hat Rainer Laupichler allen Grund zur Zufriedenheit. Der gelernte Schauspieler und Intendant der Eifel-Kulturtage stellte in diesem Jahr einmal mehr sein glückliches Händchen bei der Programmgestaltung unter Beweis. Mit einer Auslastung von 94 Prozent erreichte er ein Traumergebnis, das im kommenden Jahr seine Fortführung finden soll. Dabei ist das Erfolgsrezept des beliebten Genre-Mix aus bekannten und (noch) unbekannten Künstlern denkbar einfach: Man engagiere prominente Künstler, suche sich kleinere Gemeinden wie Niederöfflingen oder Arenrath mit ein paar hundert Einwohnern oder aber auch Kreisstädte wie Daun und Mayen.aus und miete dort entsprechende Veranstaltungsräume an.

Über 160 prominente Künstler waren schon in der Eifel

Wer an dieser Stelle nun sagt, dass prominente Künstler dafür nicht zu haben sind, den belehrt Laupichler ganz locker eines Besseren. Über 160 renommierte Künstler hatte er in den vergangenen Jahren für seine Eifel-Kulturtage bereits unter Vertrag. Darunter so illustre Namen wie Ben Becker, Kaya Yanar, Bodo Bach, Guido Cantz, Gudrun Landgrebe, Gerhard Polt & Biermösl Blosn, Günter Wallraff, Susanne Fröhlich, Christoph Maria Herbst, Hannelore Hoger, Mathias Richling, Rüdiger Hoffmann oder Katharina Thalbach. Um nur einige zu nennen. Alles Hochkaräter, die sich schon heute auf ihre kommenden Auftritte in der Eifel in den nächsten Jahren freuen. ‟In der kommenden Spielzeit werden Gerhard Polt und die Well-Brüder, Roland Jankowsky, Carmela de Feo, Ralph Caspers, Jürgen Becker, Wigald Boning und Sven Hieronymus wieder mit dabei sein‟, gibt Laupichler einen kleinen Einblick, wobei ihm die Freude auf ein Wiedersehen mit seinen Kollegen deutlich anzumerken ist.

Doch was zieht Künstler wie Roland Jankowsky, Gerhard Polt oder Jürgen Becker immer wieder in die Eifel? ‟Es ist die intime Nähe zum Publikum‟, weiß Rainer Laupichler. ‟Wer unsere Veranstaltungen besucht, der weiß, dass sich ’klein’ auf die Größe bezieht, aber nicht auf die Stimmung oder gar die Atmosphäre, denn da sind die Kleinen die ganz Großen.”

Die ‘Goldene Berta’ ist der ‘Eifel-Oscar’

Vielleicht ist das auch mit ein Grund, weshalb der ‘Eifel-Oscar‟, der bei den Eifel-Kulturtagen ‘Goldene Berta’ genannt und am Ende einer Spielzeit jährlich neu vergeben wird, von den Schauspielern und Comedians immer wieder gerne entgegen genommen wird. In diesem Jahr war es Roland Jankowsky, dem das Publikum mit 38,70 von 40 möglichen Punkten die Auszeichnung zugesprochen hat. Ihm dicht auf den Fersen war die ebenso unvergleichliche wie umwerfend-komische Carmela de Feo, die 38,36 Punkte erhielt. Beide Künstler werden sich im kommenden Jahr erneut an der Jagd auf die Goldene Berta beteiligen. Jankowsky am 29. April in Monschau und de Feo am 6. Mai in Lutzerath. Der dritte Platz ging übrigens mit 37,90 Punkten an Guido Cantz.

Jede Menge Spaß und beste Unterhaltung an 14 Veranstaltungsorten verspricht Laupichler seinen Gästen für 2017. Wer überall dabei sein will, sollte sich auf eine ordentliche Tour quer durch die Eifel einstellen. Der Auftakt ist am 1. April mit dem traditionellen ‟Kabarett à la surprise‟, das in diesem Jahr in Niederöfflingen stattfindet. Am 21. Oktober fällt mit der Vorstellung von Roberto Capitoni und seinen Freunden der Schlussvorhang der Spielzeit 2017 in Manderscheid. Doch bis dahin wird sich in der Eifel noch eine ganze Menge ereignen…