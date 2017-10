Wildparken – Das sagt der Dezernent …

TRIER. Ungewöhnlich offen und ausführlich äußert Dezernent Thomas Schmitt (CDU) sich auf die große reporter-Anfrage zum Thema “Wildparken”. Der Christdemokrat fordert nicht nur in seinem Dezernat, sondern auch von der Politik “absolute Transparenz” ein. Nachfolgend dokumentiert die Redaktion Schmitts Antworten auf die reporter-Fragen.

… zur Situation im Gartenfeld/Trier-Ost, wo neben der Innenstadt eine besondere Form der Trierer Park-Anarchie vorherrscht – quasi als rechtsfreier Raum:

“Es gibt eine Sondersituation im Bereich Gartenfeld, die unter der vorherigen Dezernentin Simone Kaes-Tochiani Gegenstand mehrerer Bürgerversammlungen war. Ergebnis war, dass auf ein echtes Parkkonzept verzichtet wurde. Die Einzeichnung von Parkfeldern in verkehrsberuhigten Zonen (wie in der Egbert-Straße, Anm.d.Red.), die Ausweisung von erlaubtem Parken auf dem Bürgersteig und andere Maßnahmen hätten dazu geführt, dass legales Parken für die Anwohner nahezu unmöglich geworden wäre. Die Straßen sind dort extrem eng. Felder für öffentliche Parkflächen oder Quartiersgaragen waren nach damaliger Einschätzung nicht vorhanden. Mit Zustimmungen der Bürgerversammlungen, des Ortsbeirates und der Dezernatsspitzen einigte man sich darauf, das Parken dort zu dulden, wenn folgende Vorgaben eingehalten sind: 3,05 Meter Fahrbahnbreite, damit Feuerwehr, Rettungsdienst und Müllentsorgung die Straßen befahren können; fünf Meter Abstand zu Kreuzungen, 80 Zentimeter Restbreite der begehbaren Bürgersteige, keine Blockaden von Grundstückszufahrten. Der Parkdruck ist in diesem Bereich hoch, zunehmend werden Vorgärten zu Parkflächen ausgebaut und vermietet, damit wird der öffentliche Parkdruck weiter erhöht. Die Bauvorschriften lassen solche Umbauten leider zu. Um den Parkdruck nicht weiter zu erhöhen, wird aus Opportunitätsgesichtspunkten von einer Verwarnung abgesehen, sofern die oben genannten Bedingungen eingehalten werden. Dies wurde damals kommuniziert. Die heute zuständigen Stadtvorstandsmitglieder können dies nur aus Berichten weitergeben, sie waren damals nicht im Amt. Gegebenenfalls könnte dies neu im Ortsbeirat und in den Dezernatsausschüssen thematisiert werden. Notwendig ist in jedem Fall absolute Transparenz.”

… zur Personalsituation des Verkehrsüberwachungs-Dienstes (VÜD):

“Von 25 Stellen sind derzeit 22 besetzt. Im April 2017 (bei Schmitts Amtsantritt, Anm.d.Red,) waren 18 Stellen besetzt. Von den neu eingestellten Bewerbern sind zwei abgesprungen, eine freie Stelle kam hinzu, weil eine Mitarbeiterin schwanger wurde. Die drei freien Stellen werden noch im November besetzt, so dass alle acht neuen Kräfte den notwendigen Lehrgang besuchen können. Es bedarf einer mehrmonatigen Einarbeitung, so dass die Entlastung im Amt erst im Frühjahr 2018 spürbar sein wird. Neu eingestellte Bewerber werden so eingearbeitet, dass sie flexibel in der Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs eingesetzt werden können. So kann es bei Engpässen Personalaustausch geben.”

Zum Thema − Die Luft wird dünner

… zur aktuellen Statistik des VÜD:

“Bis einschließlich September hat das Ordnungsamt im ruhenden Verkehr 84.300 Verwarnungen ausgesprochen, dies sind zirka 310 pro Tag. Es wurden 700 Fahrzeuge abgeschleppt, also etwa zwei bis drei pro Tag. Pro Tag werden 40 bis 80 Halterabfragen zur Vorbereitung des Abschleppens vorgenommen. In den meisten Fällen werden die Fahrzeuge also von den Haltern innerhalb kürzerer Zeit selbst entfernt. Die Halterabfrage und die Telefonate erfordern etwa einen Zeitaufwand von fünf Minuten, das Abschleppen dauert zwischen 30 und 45 Minuten. Bei Gefahr im Verzug oder Nichterreichbarkeit des Halters wird sofort abgeschleppt. Die Verkehrsüberwachung ist von Montag bis Donnerstag von sieben bis 21 Uhr im Einsatz, freitags von sieben bis 23 Uhr und samstags von neun bis 23 Uhr. Sonntags und zu übrigen Uhrzeiten erfolgen nach Bedarf Sondereinsätze, etwa bei größeren Veranstaltungen. Pro Schicht sollen bei einer Vollpersonalisierung von 25 Vollzeit-Kräften sechs Kräfte und damit drei Gruppen im Einsatz sein.”

… zur Situation auf dem Domfreihof, Viehmarkt, Stockplatz und am Kornmarkt:

“Hier wird unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit abgeschleppt. Auf dem Viehmarkt wurden dieses Jahr beispielsweise 66 Fahrzeuge abgeschleppt, auf dem Kornmarkt ein Fahrzeug, in der Liebfrauenstraße fünf. Die Halterfeststellungen nach anschließender eigener Beseitigung durch die Halter sind nicht eingerechnet. Dabei sind aber auch wegen der Beschilderung und von der Straßenverkehrsbehörde erteilter Ausnahmegenehmigungen Ausnahmen zu berücksichtigen. Am Stockplatz und am Domfreihof ist zu beachten, dass die Zufahrt zu mehreren Grundstücken frei ist, ebenso ist ganztägig der Lieferverkehr zugelassen. Darüber hinaus haben Schwerbehinderte mit entsprechendem ein Recht, dort zu parken, sofern sie nicht verkehrsbehindernd parken. Es bedarf also einer gewissen Nachkontrolle, um festzustellen, ob kein Lieferverkehr vorliegt.”

… zur Zusammenarbeit mit den Abschleppunternehmen:

“Nach den Vergaberichtlinien war eine Ausschreibung für das Abschleppen erforderlich. Bei den bisherigen zwei Ausschreibung hat sich nur das Unternehmen ‘Trierer Abschlepppartner’ (eine Kooperation der Firmen Fusenig, Trier, und Scheurer, Konz, Anm.d.Red.) beworben. Über das Unternehmen stehen dem VÜD fünf Abschleppwagen zur Verfügung. Die Firma Buschmann hat sich aus uns nicht bekannten Gründen nicht an allen Ausschreibungen beteiligt. Sollten umfangreiche Abschleppmaßnahmen erforderlich sein, wird in einem solchem Fall auch auf dieses Abschleppunternehmen zurückgegriffen, sofern dort Fahrzeuge verfügbar sind. Dabei muss man auch erwähnen, dass die beiden Firmen die einzigen Abschleppunternehmen in der Stadt sind. Das beauftragte Unternehmen besitzt zwei Fahrzeuge mit einem Kran, die für schwierige Abschleppmaßnahmen, etwa bei Fahrzeugen mit elektronischen Wegfahrsperren, eingesetzt werden. Dies war übrigens auch Teil unserer Ausschreibung.” (et)



