Wildparken – Die Luft wird dünner

TRIER. Es ist ein Novum: Erstmals räumt ein Dezernent öffentlich ein, dass die Kontrolle des sogenannten ruhenden Verkehrs durch den Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) des Ordnungsamtes Schwachstellen hat. Thomas Schmitt (CDU), seit April als Nachfolger des abgewählten Thomas Egger (SPD) im Amt, geht in seinen Antworten auf die umfangreiche reporter-Anfrage allerdings in die Offensive – und sagt teils einschneidende Veränderungen zu. So soll die Nachkontrolle bei verkehrswidrig geparkten Fahrzeugen von drei auf eine Stunde reduziert werden – dann wird abgeschleppt. Auch von Bewohnerparkplätzen will Schmitt künftig abschleppen lassen. Grundsätzlich kündigt der Christdemokrat neue “Handlungsweisen” für den Dienst an. Schmitt sieht aber auch den Stadtrat in der Pflicht, klare Richtlinien für den Umgang mit Wildparkern zu erlassen. Und zur Debatte um die Poller äußert der Dezernent sich unmissverständlich: “Ich befürworte die Installation von Pollern in Übereinstimmung mit dem gesamten Stadtvorstand, um die Fußgängerzone großflächig abzusperren.” Extra: Unser Leser-Aufruf am Ende des Artikels!

Geht es den Wildparkern in Trier tatsächlich demnächst entscheidend an den Kragen? Auch Schmitts Vorgänger Thomas Egger hatte immer wieder Offensiven gegen den anarchischen Trieb der Blechkarossen-Besitzer angekündigt – bis hin zu einer mobilen Einsatztruppe des VÜD im 24-Stunden-Betrieb und am Wochenende. Getan hatte sich unter Egger allerdings nichts. Es blieb bei den vollmundigen Ankündigungen des Sozialdemokraten. Dabei herrscht in keiner anderen deutschen Stadt eine derart weitverbreitete Park-Anarchie wie in Trier. Das hiesige Grundgesetz lautet: Man stellt seine Karre ab, wie es einem gerade passt. Die bisher lasche Haltung der Kontrolleure begünstigte diese Einstellung über Jahrzehnte hinweg.

Deswegen konfrontierte der reporter den Dezernenten mit Urteilen deutscher Gerichte, die bisher offenbar noch nicht bis an die Mosel durchgedrungen waren. So urteilt das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, dass in sogenannten verkehrsberuhigten Bereichen (etwa Spielstraßen) sofort abgeschleppt werden darf. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg und das Verwaltungsgericht Köln urteilen, dass auch von Bewohnerparkplätzen abgeschleppt werden darf – unabhängig davon, ob noch freie Bewohnerparkplätze zur Verfügung stehen. Und das Oberverwaltungsgericht Koblenz urteilt, dass sogar gegenüber und nicht nur vor Grundstückszufahrten abgeschleppt werden darf, “wenn der Berechtigte sein Grundstück nur nach mehrmaligem Rangieren oder nur unter Zuhilfenahme eines besonders geschickten Kraftfahrers erreichen kann”. In Trier hingegen müssen Garagenbesitzer und -nutzer sich von VÜD-Mitarbeitern selbst bei zugeparkten Garagen und Grundstückseinfahrten anhören, dies sei “keine Behinderung”. Bei blockierten Geh- und Radwegen, Zebrastreifen sowie in Fußgängerzonen ist die Praxis ohnehin unumstritten: Es darf nicht nur, es muss sofort abgeschleppt werden!

Schmitt prüfte die reporter-Fakten, beriet sich dann auch mit seinem Parteifreund und Juristen Thomas Albrecht, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und klarer Befürworter einer härteren Vorgehensweise gegen Wildparker, und bestätigt schließlich die eindeutige Rechtslage. Dann räumt der Dezernent Versäumnisse ein, etwa dahingehend, dass der VÜD von Bewohnerparkplätzen bisher nicht abgeschleppt habe, sofern noch Parkplätze zur Verfügung standen. Das wird sich jetzt ändern. In Trier wird laut Schmitt künftig so verfahren, “dass beim Parken ohne Bewohnerparkausweis in reinen Anwohnerparkzonen sofort Abschleppvorgänge eingeleitet werden mit Halterabfrage und ohne Wartezeit”. Auch bei wildparkenden Fahrzeugen in sogenannten verkehrsberuhigten Bereichen (etwa Spielstraßen) wird die Praxis sich ändern. Bisher registrierte der VÜD die Falschparker nur, führte dann nach drei Stunden mittels Überprüfung der Ventileinstellung eine Nachkontrolle durch. Wurde das Fahrzeug nicht bewegt, wurde abgeschleppt (Ausnahme Gartenfeld/Trier-Ost, siehe eigener Bericht). Schmitt wird den Zeitraum für die Nachkontrolle nun per Anweisung an den Dienst von drei auf eine Stunde reduzieren – dann wird abgeschleppt.

Auf dem Stockplatz und Domfreihof sowie am Kornmarkt, wo vor allem an den Wochenenden und in den Abendstunden die Park-Anarchie tobt, wird der Zeitraum der Nachkontrolle sogar auf 30 Minuten reduziert und der Abschleppvorgang anschließend eingeleitet.

Zum Thema − Das sagt der Dezernent …

Auch bei zugeparkten Einfahrten will der Dezernent jetzt toleranzlos vorgehen: “Es wird künftig auf Anzeige hin abgeschleppt, wenn jemand nicht in seine Garage hinein- oder herausfahren kann.” Wobei der Einzelfall immer zu prüfen sei. “Wir schleppen allerdings nur auf Anzeige hin und nicht von Amts wegen ab”, so Schmitt, “um zu vermeiden, dass eigene Grundstückseigentümer oder Familienmitglieder, Besucher oder Gäste abgeschleppt werden, die die eigene Zufahrt natürlich nicht wirklich blockieren.”

An der Praxis der Halterabfrage will der Christdemokrat allerdings festhalten, “weil sie sich bewährt hat”. Schmitt bestätigt ferner die reporter-Information, wonach die Halterabfrage sich auf einen Präzedenzfall aus dem Jahre 2010 bezieht. Damals unterlag die Stadt vor dem Trierer Verwaltungsgericht, nachdem ein Lkw abgeschleppt worden war. “Es ist richtig”, räumt Schmitt ein, “dass die Rechtsprechung tatsächlich recht einheitlich nicht mehr zwingend die Halterabfrage verlangt.” So hat die Landeshauptstadt Mainz die Anfrage-Praxis jüngst abgeschafft. “Wir halten trotzdem daran fest”, so Schmitt, “weil kein echter Zeitverlust eintritt.”

Die Anzahl der Halterabfragen pro Tag – laut Schmitt zwischen 40 und 80 (siehe eigener Bericht) – zeige zudem, dass die Vorgehensweise auch effektiv sei. “Ansonsten”, so der Dezernent, “würden die Kräfte des Ordnungsamts bei jedem Abschleppen mindestens 30 Minuten gebunden sein und könnten keine weiteren Kontrollen in anderen Bereichen machen.” Dennoch will der Christdemokrat das Thema seinem Ausschuss vorlegen. Sollte sich dort eine andere Mehrheitsmeinung herausbilden, “werden wir die Praxis natürlich ändern”.

Ohnehin hofft Schmitt bei seiner angekündigten Offensive auf die breite Unterstützung der Politik in Ausschüssen und Stadtrat. Aktuell bereitet der Christdemokrat “neue Handlungsempfehlungen” für die Verkehrsüberwachung als Vorlage für den Stadtvorstand und seinen eigenen Ausschuss vor. Vom Stadtrat erhofft Schmitt sich die Entscheidung darüber, wie der VÜD künftig personell ausgestattet sein soll. Auch Schmitt schwebt ein 24-Stunden-Dienst vor. Zur Orientierung will der Christdemokrat in Vorbereitung seines Papieres für Stadtvorstand, Ausschuss und Stadtrat die Praxis in den größeren rheinland-pfälzischen Städten abfragen. “Dann müssen die personellen Veränderungen beim VÜD natürlich auch im Stellenplan berücksichtigt werden”, so Schmitt. (et)

Leser-Aufruf

Liebe Leserinnen und Leser, geht Ihnen die Trierer Park-Anarchie auf die Nerven und gegen den Strich? Dann zücken Sie Ihr Handy, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind und schicken Sie uns Ihre Fotos von eklatanten Verstößen unter info@trier-reporter.de zu. Wir werden die Bilder − natürlich anonymisiert − auf unserer Seite in eigenen Foto-Galerien veröffentlichen. Parallel oder alternativ können Sie Ihre Fotos auch direkt an bussgeldstelle@trier.de schicken. Die Leitstelle des VÜD ist übrigens unter der Telefonnummer 0651/718-3232 zu erreichen.



