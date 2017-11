Wildparken – “Intelligente und bürgerfreundliche Lösungen”

TRIER. Die Debatte um das Wildparken in Trier nimmt an Fahrt zu. Die Rathaus-Zeitung, offizielles Organ der Stadtverwaltung, widmet ihren jüngsten Aufmacher dem Thema. Die SPD hat auf Grundlage der reporter-Berichterstattung für die Sitzung des Steuerungsausschusses in der kommenden Woche einen umfangreichen Fragenkatalog an Dezernent Thomas Schmitt (CDU) eingereicht. Nun meldet sich auch die Trierer AfD zu Wort. In einer Pressemitteilung vom gestrigen Dienstag fordert die Fraktion um Parteichef Michael Frisch ein “bürgerfreundliches Verkehrs- und Parkkonzept für Trier”, das nicht nur Sanktionen, sondern auch “intelligente und bürgerfreundliche Lösungen” beinhalten müsse.

“In den vergangenen Wochen hat sich die Diskussion um das Parken in Trier verschärft. Immer mehr Bürger beklagen sich zu Recht über falsch parkende Fahrzeuge und die damit verbundene rücksichtslose Behinderung von Fußgängern und Radfahrern. Insbesondere am Mantelsonntag kam es wegen eines außerordentlich hohen Verkehrsaufkommens zu teilweise chaotischen Zuständen in der Innenstadt”, so Frisch.

Der AfD-Chef äußert “volles Verständnis für die Verärgerung der Anwohner und der vom Wildparken betroffenen Verkehrsteilnehmer”. Deshalb unterstütze seine Fraktion Schmitts Ankündigung, “mit harten Maßnahmen gegen diesen Missstand vorzugehen”. Hier sei der Ausbau der Kommunalen Verkehrsüberwachung “zweifellos erforderlich, damit Regelverstöße auch wirklich konsequent geahndet werden”.

“Wir warnen jedoch eindringlich davor”, so Frisch, “nur auf Sanktionen zu setzen und damit an Symptomen zu kurieren, anstatt die eigentlichen Ursachen des Problems anzugehen.” Tatsache sei, “dass es in der Trierer Innenstadt zu wenig Parkraum gibt, der in Zukunft durch den Wegfall von Parkplätzen oder die Ausweitung des Anwohnerparkens noch weiter reduziert werden soll. Zudem ist das Angebot des ÖPNV nicht ausreichend und vor allem zu teuer. Wenn eine vierköpfige Familie aus Mariahof für eine Hin- und Rückfahrt in die Stadt fast 20 Euro zahlen muss, dann darf man sich nicht wundern, wenn sie nicht den Bus nimmt, sondern das Auto präferiert”.

Deswegen sei es “falsch, dieser Situation ausschließlich mit Verboten, Kontrollen und Strafen zu begegnen”. Eine “Verkehrspolitik, die auf eine zunehmende Verdrängung des Individualverkehrs setzt ohne Alternativen aufzuzeigen”, sei nicht bürgerfreundlich und schade zudem der Wirtschaft. “Wir müssen”, fordert der AfD-Chef, “für jene Menschen, die aus welchen Gründen auch immer mit dem Auto nach Trier kommen, ausreichend Parkraum zur Verfügung stellen. Gleichzeitig sollte es eng getaktete und preisgünstige Möglichkeiten des öffentlichen Personennahverkehrs geben. Nur so können wir der Parkproblematik Herr werden, ohne sie auf dem Rücken der Bürger auszutragen”.

Die AfD-Fraktion plädiere daher dafür, ein umfassendes Konzept zu erstellen, “das neben einer stärkeren Überwachung des ruhenden Verkehrs auch eine Verbesserung des ÖPNV und die Schaffung zusätzlichen Parkraums unter Einbeziehung privater Investoren beinhaltet. Wir brauchen intelligente und bürgerfreundliche Lösungen statt einseitiger Sanktionspolitik”. (tr/et)



