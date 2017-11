Wildparken – Öffentliche Debatte zeigt Wirkung

TRIER. Die umfangreichen Medienberichte von Mitte letzten Jahres, die mit einer deutlichen Kritik an der städtischen Abschlepp-Praxis verbunden waren, haben offenbar Wirkung gezeigt. Von den insgesamt 800 Fahrzeugen, die 2014 in Trier wegen verbotswidrigen Parkens abgeschleppt wurden, sind mehr als zwei Drittel in den Monaten Juli bis Dezember entfernt worden. Ende Juni, Anfang Juli begannen die Trierer Medien, die Problematik des Wildparkens in den Fokus zu rücken. Es entwickelte sich eine öffentliche Debatte, der eine scharfe Kritik an der gängigen Praxis des Verkehrs-Überwachungs-Dienstes (VÜD) folgte. Ende Juli wurde das Problem auch im Stadtrat politisch thematisiert. Am Dienstagabend legte Elmar Geimer von der Stadtverwaltung im Ausschuss des zuständigen Dezernenten Thomas Egger die Zahlen für 2014 vor. Demnach wurde im letzten Jahr fast doppelt so oft abgeschleppt wie in 2013 (406) – bedingt durch die Offensive der Verwaltung in der zweiten Jahreshälfte. Die Einnahmen stiegen mit knapp 1,4 Millionen Euro auf Rekordniveau, obwohl weniger Knöllchen verteilt worden waren. Damit liegen die Erlöse rund 100.000 Euro über dem veranschlagten Haushaltsansatz für 2014.

Es war schon eine leicht skurrile Situation am Dienstagabend im Egger-Ausschuss. Die neuesten Zahlen des VÜD wurden öffentlich vorgestellt – in Anwesenheit der Presse. Diskutiert und debattiert wurde auch. Dennoch gab es Tabus. Denn über den gesamten Komplex durfte dann doch nicht gesprochen werden. Sofern Personalfragen tangiert wurden, galt für die Mitglieder des Ausschusses ein Redeverbot im öffentlichen Teil. Als Rainer Lehnart von SPD die Debatte auf den jüngsten Beschluss des Steuerungsausschusses lenken wollte, wonach der VÜD mehr Personal erhält, geriet die Sitzung sogar kurz zur Posse.

Ende Januar hatte der reporter darüber berichtet, dass der Egger-Dienst vier neue Mitarbeiter bekommt, die vornehmlich in den Abendstunden und an den Wochenende eingesetzt werden sollen. Allerdings wurde der Beschluss während der Haushaltsberatungen im nichtöffentlichen Teil des Steuerungsausschusses gefällt. Dass die Fakten durch den reporter-Bericht längst in der Öffentlichkeit sind, ändert nichts an den rechtlichen Vorschriften – nichtöffentlich bleibt nichtöffentlich. Folglich unterbrach Dezernent Egger den SPD-Mann Lehnart, als dieser gerade tief Luft holte. Darüber sollte später im geheimen Teil der Sitzung gesprochen werden. Das Schmunzeln in den Gesichtern der meisten Ausschussmitglieder war nicht zu übersehen. “Weiß doch inzwischen sowieso jeder”, lautete ein süffisanter Kommentar.

Denn bereits Ende Juli wurde über die Personalfragen im Stadtrat auch öffentlich diskutiert. Damals hatte die SPD sechs neue Stellen für den VÜD gefordert, war mit ihrem Vorstoß aber an der ablehnenden Ratsmehrheit gescheitert. Vorausgegangen war eine teils heftige und emotionale Debatte, die vom nahenden OB-Wahlkampf und dem sich abzeichnenden Bündnis zwischen CDU und Grünen geprägt wurde. In den jüngsten Haushaltsberatungen fanden die Fraktionen schließlich einen Kompromiss: Der Egger-Dienst wird mit vier neuen Mitarbeitern aufgestockt, um das Vakuum bei den Kontrollen vor allem in den Abendstunden und an den Wochenenden zu füllen.

Fraktionsübergreifend war am Dienstagabend jedoch Zufriedenheit zu spüren. “Wir hatten ja ein rüdes Parkverhalten in Trier”, sagte etwa Richard Leuckefeld von den Grünen. “Aber wir sind wohl auf dem richtigen Weg, das in den Griff zu bekommen.” Leuckefeld bemängelte aber die durchschnittliche Höhe der Knöllchen “von lediglich knapp 17 Euro”. Hier sind der Stadt allerdings die Hände gebunden, weil der Bundesgesetzgeber in Berlin den Bußgeldkatalog festlegt. “Schön wäre es”, sagte Egger, “könnten wir das nach eigenem Ermessen regeln.”

Trotzdem stiegen die Einnahmen in 2014 auf die neue Rekordsumme von 1,39 Millionen Euro an, obwohl im vergangenen Jahr mit 82.200 Verwarnungen 1.600 Strafzettel weniger als 2013 verteilt wurden (siehe untere Grafik). Vor zwei Jahren hatte der Gesetzgeber den Bußgeldkatalog reformiert und die Strafen erhöht. Somit floss auch in Trier mehr Geld in die städtische Kasse, obwohl laut Geimer Parkraum – etwa an der Post – gestrichen wurde. Denn nach wie vor macht die Überwachung des bewirtschafteten Parkraums den Löwenanteil (rund 42 Prozent) bei den Einnahmen aus. Erst danach folgen Verstöße gegen Halte- und Parkverbote (circa 18 Prozent) und die Ahnung des verbotswidrigen Parkens auf den Geh- und Radwegen (rund 15 Prozent).

Hier sieht SPD-Mann Lehnart noch Nachholbedarf. Der Ortsvorsteher von Feyen/Weismark regte Schwerpunktkontrollen gerade auf den Bürgersteigen und Radwegen an. “Und diese Aktionen”, sagte der Sozialdemokrat, “sollten wir auch in die Öffentlichkeit hinein kommunizieren, damit wir von den ständigen und auch falschen Vorwürfen über Abzocke und Willkür wegkommen.” Schließlich habe sich das Problem des Gehwegparkens kaum verbessert, “weil sich dieses Verhalten in Trier regelrecht eingeschlichen hat”, so Lehnart.

Nur zwei Widersprüche gegen Abschleppmaßnahmen

Das bestätigte auch Karl Biegel von CDU. Der Christdemokrat nannte Beispiele, wonach Anwohner von der Verwaltung sogar aufgefordert worden seien, verbotswidrig auf dem Gehweg zu parken, “damit ihre Außenspiegel von Rasern nicht abgefahren werden”. So sei die Herrmannstraße in Euren von den Anwohnern längst in “Spiegel-Allee” umgetauft worden. Grundsätzlich, so Biegel, könne man vor der Mitarbeitern des VÜD jedoch nur den Hut ziehen, “weil sie unter widrigen Umständen jeden Tag ihre Arbeit auf der Straße tun”. Den ausgeprägten Datenschutz bei den Personalfragen kritisierte der Christdemokrat allerdings. “Damit schützen wir nur die falschen Kollegen”, betonte Biegel.

Die insgesamt 22 Mitarbeiter im Außendienst des VÜD, davon vier in Teilzeit, haben das gesamte Trierer Stadtgebiet zu überwachen – von Eitelsbach bis Zewen, von Irsch bis auf den Markusberg. Wegen der Größe des Einsatzgebietes hatte Egger zuletzt immer wieder mehr Personal für seinen Dienst gefordert, zumal dieser auch mit hohen Krankenständen zu kämpfen hat. Dass die Abschleppquote in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres geradezu explodierte, führte der Dezernent auch auf die öffentliche Debatte und die damit einhergehenden Offensive zurück. “Aber wir können dennoch nicht überall sein”, schränkte Egger ein. Gerade vor dem Hintergrund der Umstrukturierung des Parkraums im Gartenfeld brauche der VÜD mehr Personal, um effizient arbeiten zu können.

An der gängigen Praxis der Halterabfrage vor dem Abschleppen wird sich indes nichts ändern. “Das dauert über die Zentrale nur zwei Minuten”, sagte Geimer, “und in der Zeit schreiben die Kollegen vor Ort den Strafzettel.” Bei 800 Abschleppmaßnahmen im letzten Jahr sind laut Geimer lediglich zwei Widerspruchsverfahren anhängig. “Trotzdem”, so Geimer, “wandern die Kollegen im Außendienst immer auf einem schmalen Grat.” Auch Egger sprach vom Ermessensspielraum. “Alle Falschparker auf dem Gehweg bekommen einen Strafzettel, aber nicht jeder muss auch abgeschleppt werden”, sagte der Dezernent.

Auch für den Verkehrsexperten der CDU, Thomas Albrecht, haben die öffentliche Debatte sowie die Offensive der Verwaltung Wirkung gezeigt – trotz der weiter bestehenden Defizite. “Aber letztlich wünschen wir alle uns doch, dass keine Maßnahmen und Strafen mehr nötig sind, weil niemand mehr falsch parkt.” Auch darin herrschte am Dienstagabend parteiübergreifend Einigkeit. (et)



Drucken