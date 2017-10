Wildparken – Rücksichtslos und vogelwild

Während die Kassen süßer nie klingen, tobt am Sonntag in der Trierer Innenstadt wieder einmal das Chaos. Der sogenannte Mantelsonntag, letzter verkaufsoffener Sonntag vor Weihnachten, hat schonungslos offengelegt: Der Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) ist mit seiner aktuellen Praxis und der personellen Ausstattung nicht in der Lage, das Wildparken einzudämmen. Die Park-Anarchie hat inzwischen Ausmaße angenommen, die republikweit für eine Stadt dieser Größenordnung einmalig sind. Trier ist das Eldorado für Wildparker. Leidtragende sind die Bewohner der Innenstadt, aber auch alle Verkehrsteilnehmer, die sich auch nur annähernd an Regeln halten. Während diese geduldig in den oft ellenlangen Schlangen vor den Parkhäusern stehen, fällt anderen die Blech-Karosse quasi aus der Hand – ohne Konsequenzen. Gerade einmal sechs Mitarbeiter hatte der VÜD laut Dezernent Thomas Schmitt (CDU) im Einsatz – nicht einmal der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Derweil blockiert Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) weiter die zügige Installation von Pollerbarrieren zur Absperrung der Innenstadt. Ein kommentierender Überblick von Eric Thielen

Kurz nach 15 Uhr in der Liebfrauenstraße. Ein Bewohner macht sich erbarmungslos Luft. “500 Euro, nein, 1000 Euro, ach was, 5000 Euro würde ich denen abknüpfen, wenn die hier falsch parken”, wütet er laut über die Straße hinweg, während die Shopping-Touristen in Richtung Dom flanieren. “Was sich hier inzwischen abspielt, spottet jeder Beschreibung!” Der ältere Mann kann mit seinem Auto nicht in seine Einfahrt hineinfahren, weil alles blockiert ist. Dann fallen noch ein paar derbe Bemerkungen in Richtung jener Autofahrer aus dem Nachbarland, die stets mit gelben Nummernschildern unterwegs sind. Wegen des Jugendschutzes sollen sie an dieser Stelle nicht zitiert werden. Unschwer lässt sich jedoch erahnen, dass sie mit dem verlängerten Rücken und gewissen Ausscheidungsprodukten zu tun hatten.

In der gesamten Innenstadt das gleiche Bild an diesem Sonntag: zugeparkte Gehwege und Plätze, blockierte Ein- und Durchfahrten bis hinunter zum Augustinerhof. Eine knappe Stunde reicht vollkommen aus, um sich einen Überblick zu verschaffen, wobei die hier veröffentlichten Fotos nicht annähernd das tatsächliche Bild der chaotischen Zustände spiegeln. Ganz grob überschlagen: Der VÜD hätte binnen einer einzigen Stunde mehr als 100 Autos abschleppen müssen − und das nur innerhalb des Alleenrings.

Bereits kurz nach 14 Uhr ist der gesamte Busparkplatz an der Weberbach dicht – trotz des Schildes “Nur Busse” und mit dem klaren Hinweis, “andere Fahrzeuge werden gegebenenfalls abgeschleppt”. In der Rahnenstraße ist der Gehweg komplett blockiert, in der Wechsel- und in der Neustraße sowie am Viehmarkt wird hemmungslos in den verkehrsberuhigten Zonen geparkt. Stockplatz und Domfreihof sind zugestellt. Am Domfreihof geht die Dreistigkeit sogar derart weit, dass die Wildparker ihre Autos neben einem Polizeiwagen abstellen. In aller Seelenruhe bringen die Shopping-Touristen ihre Einkäufe zu ihren Autos – als stünden sie auf einem regulären Parkplatz. Am Rindertanzplatz ist nicht ein Quadratzentimeter mehr blechfrei.

Trotzdem ist in der gesamten Innenstadt nicht ein einziger Abschleppwagen zusehen. Laut reporter-Lesern kontrollierte der VÜD stattdessen bewirtschaftete Parkflächen. Weder an der Weberbach noch in der Wechselstraße und Rahnenstraße bis hinunter in die Neustraße, auch nicht am Domfreihof oder am Rindertanzplatz, auf den zugestellten Taxi-Plätzen, auf blockierten Gehwegen und Bewohnerparkplätzen klebte ein Knöllchen an den Autos, während der reporter seinen knapp einstündigen Rundgang unternahm. Nicht ein einziger Abschleppvorgang war zu beobachten.

Wie viele Knöllchen wurden verteilt, wie viele Autos abgeschleppt? Dazu konnte Dezernent Thomas Schmitt (CDU) am Sonntag noch keine Angaben machen. Der Christdemokrat will die Zahlen bis zum Ende der Woche nachliefern. Mit sechs Mitarbeitern war der VÜD laut Schmitt gestern im Einsatz – kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Das weiß auch Schmitt. Deswegen betont er noch einmal, “dass die neuen Handlungsempfehlungen für den VÜD noch nicht herausgegeben wurden”. Die müssen nämlich zunächst einmal die Gremien durchlaufen – vom Stadtvorstand bis zum Stadtrat.

Derweil blockiert Schmitts Parteifreund und Baudezernent Andreas Ludwig weiter die zügige Installation von Poller-Barrieren, um die Innenstadt großflächig abzusperren. Wie aus einem Schreiben von Wolfgang van Bellen, Leiter des Tiefbauamtes, an eine Hausverwaltung hervorgeht, denkt sein Amt überhaupt nicht daran, großflächig Poller zu installieren. In dem Schreiben vom Mai 2017, das dem reporter vorliegt, fordert der Tiefbauamtschef von der Hausverwaltung “Verständnis dafür, dass man (…) auch aus Gründen der Stadtbildpflege nicht überall Poller, Barken u.ä. installieren kann”. Im Haus selbst, das in einem verkehrsberuhigten Bereich liegt, hatten sich mehrere Bewohner immer wieder scharf über die chaotischen Parkzustände in der Straße beschwert. Die Hausverwaltung wendete sich daraufhin an die Stadtverwaltung.

Übersetzt heißt van Bellen Schreiben: Das zuständige Amt im Ludwig-Dezernat zieht “aus Gründen der Stadtbildpflege” zugeparkte Straßen und Plätze den Pollerbarrieren vor. Wie die Auswüchse des Wildparkens für eine Stadt dieser Größenordnung republikweit einmalig sein dürften, so dürfte auch diese spezielle Trierer Begründung des Tiefbauamtes einmalig sein.

Für die Stadtspitze kann die Erfahrung des gestrigen Sonntages nur eines bedeuten: Sollte in Gesprächen mit der City-Initiative und dem Einzelhandelsverband, die allerdings erst noch zu führen sein werden, keine Einigung – etwa über einen umlagefinanzierten Shuttle-Betrieb – zustande kommen, muss das Rathaus die Innenstadt bei Veranstaltungen wie dem Mantelsonntag in Zukunft weiträumig abgesperren, sobald die Parkhäuser belegt sind. Die Mozartstadt Salzburg praktiziert das seit Jahren mit ihrer sogenannten “Regensperre”. Sind dort die Parkhäuser dicht, dürfen Nicht-Salzburger nicht mehr in die Stadt hineinfahren. Alle Autofahrer ohne Salzburger Kennzeichen werden dann von der Polizei bereits vor den Stadtgrenzen aus dem Verkehr gezogen.

Schließlich sind Stadträte und Stadtspitze zunächst und ausschließlich verpflichtet, sich um die Interessen der in der Stadt lebenden Menschen zu kümmern – und nicht primär um die Interessen jener, die mit dem Auto aus dem Umland auf Shopping-Tour nach Trier kommen. Darauf haben Räte, Dezernenten und Oberbürgermeister sogar einen Eid geleistet.



