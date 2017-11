Wildparken – Schmitt will

TRIER. Dezernent Thomas Schmitt (CDU) hat am Mittwochabend vor dem Steuerungsausschuss angekündigt, die neuen Richtlinien für den Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) bis Ende des Jahres vorlegen zu wollen. Die sollen den VÜD-Mitarbeitern dann nicht nur in schriftlicher Form an die Hand gegeben werden, sondern sich zudem auch auf die neueste Rechtsprechung beziehen. Schmitts Antworten auf die SPD-Anfrage waren nahezu identisch mit seinen Ausführungen auf die jüngste reporter-Anfrage. Zudem räumte der Christdemokrat vor dem Gremium ein, dass schriftliche Anweisungen für den VÜD beim Ordnungsamt bisher fehlten. Ferner habe der VÜD sich in seiner Praxis “auf teilweise überholte Rechtsprechung berufen”. Ende Oktober hatte der reporter den Dezernenten mit teils höchstrichterlichen Urteilen zum Wildparken konfrontiert. Schmitt hatte bereits daraufhin die überholte Praxis des Trierer VÜD eingeräumt.

Inzwischen kommt die Kritik am bisher laschen Vorgehen gegen die Trierer Park-Anarchie nicht mehr nur von Anwohnern. Laut Schmitt gab es jüngst eine Eingabe des Einzelhandelsverbandes und der City-Initiative an die Verwaltung, weil Geschäftsinhaber in der Neustraße sich massiv darüber beklagt hatten, dass ihre Schaufenster regelmäßig zugeparkt sind.

Am Viehmarkt hatten Ladenbesitzer nach reporter-Informationen bereits zur Selbsthilfe gegriffen und den Platz vor ihren Geschäften mit Blumenkübeln blockiert, weil Autos regelmäßig im verkehrsberuhigten Bereich geparkt werden. Das Ergebnis: Die Blumenkübel wurden von den Wildparkern demoliert. Gegen die Kübel ging das Ordnungsamt schließlich vor, weil öffentliche Flächen von Privatleuten nicht blockiert werden dürfen. Die Beschwerden der Geschäftsinhaber gegen die Wildparker wurde von den Kontrolleuren hingegen mit dem Hinweis auf die gängige Praxis des VÜD abgetan: In Trier sei es nicht üblich, Autos in verkehrsberuhigten Bereiche abzuschleppen.

Das soll sich jetzt ändern – spätestens jedoch mit den klaren Richtlinien, die der Dezernent bis zum Ende des Jahres schriftlich für die Kontrollpraxis erlassen will. Demnach wird, wie Schmitt bereits gegenüber dem reporter angekündigt hatte, die Zeit der Nachkontrolle, die sicherstellen soll, dass es sich bei den abgestellten Fahrzeugen nicht um Lieferverkehr handelt, von drei auf eine Stunde reduziert. Dann wird abgeschleppt. Am Domfreihof, am Kornmarkt und am Stockplatz wird hingegen schon nach 30 Minuten nachkontrolliert und gegebenenfalls abgeschleppt. Auch von den reinen Bewohnerparkplätzen wird Schmitt künftig abschleppen lassen, ferner vor Garagen und Einfahrten.

Bislang verfuhr der VÜD nach der Praxis, abgeschleppt wird nur dann, wenn ein Autofahrer nicht mehr aus seiner Garage oder seiner Einfahrt herausfahren kann. Nun werden die Kontrolleure sich nach Schmitts Anweisung auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Koblenz beziehen, das klar festlegt, dass nicht nur vor, sondern auch gegenüber von Einfahrten abgeschleppt werden darf – unabhängig davon, ob die Ein- oder Ausfahrt blockiert ist.

Die neuen Richtlinien, die schriftlich fixiert werden, sollen, so Schmitt, “den Mitarbeitern rechtssichere Kriterien an die Hand geben, wie in bestimmten Fällen zu verfahren ist”. In der Praxis bedeutet das laut Dezernent “ein schärferes Vorgehen”, wovon das Amt sich “die bessere Einhaltung der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung verspricht”. Die Wirksamkeit werde sich schließlich “durch Kontrolle und die entsprechende Dokumentation zeigen”.

SPD-Mann Rainer Lehnart betonte in seiner kurzen Nachfrage. “Für uns ist wichtig festzustellen, dass die Behauptung, schärfere Kontrollen seien politisch nicht gewollt, falsch ist.” Das lasche Vorgehen gegen Wildparker sei einzig auf die bisher gängige Praxis des VÜD zurückzuführen. Lehnart begrüßte die Ankündigung des Dezernenten, den Kontrolleuren erstmals klare schriftliche Anweisungen an die Hand zu geben. Ob der VÜD seinen Aufgaben mit der aktuellen Personalstärke von maximal 26 Stellen ausreichend nachkommen kann, will Schmitt nach dem Erlass der neuen Richtlinien überprüfen. Auf Lehnarts diesbezügliche Nachfrage sagte der Dezernent: “Das werden wir sehen. Notfalls muss der Stellenplan angepasst werden.” Zur Personalsituation will der Christdemokrat spätestens Anfang kommenden Jahres seinen Ausschuss informieren. (et)

Poller

Vor dem Steuerungsausschuss hat Schmitt erneut betont, dass “der Stadtvorstand in Gänze die Errichtung von Pollern befürwortet”. Seit 2015 wurden regelmäßig Mittel in den städtischen Haushaltsplänen zur Finanzierung der Sperren eingestellt. Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) hatte bereits Ende 2015 angekündigt, zumindest die Zufahrt zum Domfreihof noch in 2016 abriegeln zu wollen. Davon ist der Christdemokrat inzwischen abgerückt. Nun sollen die Poller frühestens 2019 kommen. Schmitt wollte sich am Mittwochabend zum Zeitplan seines Parteifreundes nicht äußern. “Es ist nicht üblich, dass ein Dezernat in die Aufgabenstellung eines anderen eingreift oder Bewertungen abgibt.”

Daraufhin ergriff Ludwig das Wort – ungewöhnlich bei der Beantwortung einer Fraktionsanfrage, bei der normalerweise keine Aussprache vorgesehen ist. “Wir wollen das System, über das wir uns in Koblenz informiert haben, je eher, desto besser”, sagte der Christdemokrat, “aber wir wollen auch keinen Mist machen.” Oberbürgermeister Wolfram Leibe hatte bereits signalisiert, dass er die Pollerbarrieren so schnell wie möglich haben will. Auch Tiefbauamtsleiter Wolfgang van Bellen ist von seiner Blockadehaltung inzwischen offensichtlich abgerückt. “Die Poller kommen”, hatte van Bellen am Montag beim Ortstermin in der Weberbach gegenüber dem reporter versichert. Die Frage ist nun allerdings, wann die Barrieren installiert werden? Die SPD drängt laut Lehnart weiter auf einen früheren Zeitpunkt, als von Ludwig angekündigt – möglichst also schon im kommenden Jahr. (et)



