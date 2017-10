Wildparken – SPD hakt nach

TRIER. Die SPD-Fraktion hat für die kommende Sitzung des Steuerungsausschusses am 8. November eine Anfrage zum Wildparken eingereicht. Damit bekommt das Thema nun auch seine politische Dimension in den Gremien. Die Sozialdemokraten beziehen sich dabei auf die jüngste reporter-Berichterstattung. Von Dezernent Thomas Schmitt (CDU) wollen die Genossen wissen, welche neuen Handlungsempfehlungen, die Schmitt unter der Woche gegenüber dem reporter angekündigt hatte, für den Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) erlassen werden sollen. Auch beim Thema “Poller” hakt die SPD nach. Inzwischen hat Schmitt die VÜD-Vergleichszahlen aus den vier anderen Oberzentren des Landes – Mainz, Koblenz, Ludwigshafen und Kaiserslautern – abgefragt. Auch das hatte der Christdemokrat unter der Woche gegenüber dem reporter angekündigt.

“Immer wieder erreichen uns Beschwerden über den hohen Grad an Wildparkern in Trier”, schreiben Fraktions-Chef Sven Teuber und Rainer Lehnart, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion, in der Anfrage der Sozialdemokraten an Schmitt. Deswegen habe die SPD-Fraktion in den vergangenen acht Jahren “kontinuierlich die Aufstockung des Personals beim VÜD in den städtischen Haushaltsberatungen beantragt”. Die Soll-Stärke von 25 Stellen sei dennoch nie erreicht worden, “da auch der Krankenstand stets hoch war”.

Dadurch werde die gesunde Belegschaft “deutlich belastet”, heißt es in der SPD-Anfrage. Ferner sei in einer so stark frequentierten Stadt wie Trier derart “keine wirksame Kontrolle möglich”. Auch die fehlenden Kontrollen an den Wochenenden und in den späten Abendstunden habe die SPD stets moniert, weil es so “zu Auswüchsen wie zum Beispiel in der Neustraße, aber auch in anderen Zonen der Stadt kommt”.

Die SPD-Fragen an Schmitt

Stellen Sie bitte die Kriterien zur Aufstellung der neuen Handlungsempfehlungen zur Kontrolle des ruhenden Verkehrs dar.

Aus welchen negativen Erfahrungen der aktuell gültigen Handlungsempfehlungen will man Lehren ziehen, und wie sollen sie verändert werden?

Welche Ziele verknüpfen Sie mit den neuen Handlungsempfehlungen, und wie wird die Einhaltung sowie Wirksamkeit im Alltag überprüft?

Wann tritt die neue Handlungsempfehlung in Kraft, und wie werden die Mitarbeiter mit ihrer Praxiserfahrung vor Ort dabei eingebunden?

Wie sehen Sie die Notwendigkeit zur aus unserer Sicht lange überfälligen Installation von versenkbaren Pollern an neuralgischen Punkten wie dem Domfreihof?

Wo sehen Sie die Ursachen für den jahrelangen Verzug, und halten Sie den vom Baudezernenten in Aussicht gestellten Zeitpunkt von frühestens 2019 für ausreichend, um auch Ihre Ziele als Ordnungsdezernent zu erreichen?

Erläutern Sie bitte die Parksituation in der Neustraße (oberer Teil) und die Beschwerden/Eingaben zum Wildparken in den vergangenen Monaten.

Inzwischen liegen auch die VÜD-Vergleichszahlen aus Mainz, Koblenz, Ludwigshafen und Kaiserslautern vor. Personell liegt der Trierer VÜD mit 24,5 Stellen im Durchschnitt. Mainz (217.000 Einwohner/44 Stellen) und Ludwigshafen (165.000 Einwohner/29,5) haben mehr Personal, Koblenz (24) kommt auf die gleiche Stärke wie Trier, Kaiserlautern (20,5) hat weniger Stellen. Auffallend aber ist, dass neben Trier nur Kaiserslautern auf ständige Kontrollen an Sonntagen verzichtet. Ferner wird in den anderen vier Oberzentren auch unter der Woche bis 23 Uhr kontrolliert, in Trier nur bis 21 Uhr – mit Ausnahme von Freitag und Samstag.

“An die zeitliche Organisation des Dienstes müssen wir deshalb ran”, betont Schmitt demnach gegenüber dem reporter, “um die Kontrollen auch in den späten Abendstunden und am gesamten Wochenende gewährleisten zu können.”

In den von Schmitt abgefragten Statistiken fehlen zudem wichtige Parameter. So ist nur die Einwohnerzahl der Städte, nicht aber deren Fläche berücksichtigt. In Trier muss der VÜD auf 118 Quadratkilometern präsent sein, was die Arbeit der VÜD-Mitarbeiter erschwert. Bei einer Fahrt von Ruwer bis nach Zewen ist, je nach Verkehrslage, die halbe Schicht verstrichen, ehe die Kontrolleure ihre Arbeit erledigen können. In Mainz sind es eben nur 98 Quadratkilometer, in Ludwigshafen sogar nur 78 Quadratkilometer, in Koblenz 105 Quadratkilometer, die kontrolliert werden müssen. In Koblenz sind außerdem weite Teile der Innenstadt mit Pollerbarrieren abgesperrt. Nur Kaiserslautern ist mit 140 Quadratkilometern größer als Trier. Doch die Barbarossa-Stadt in der Westpfalz ist weder ein klassisches Tourismus- und Einkaufszentrum, noch verfügt sie über ein vergleichbares Umland – wie Trier mit Luxemburg, Frankreich, Belgien und umliegenden Städten wie Bitburg, Wittlich, Konz und auch Schweich.

Ferner fehlt in den Statistiken die konkrete Verkehrsdichte in den einzelnen Städten. In Trier hat der motorisierte Druck in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm stieg alleine die Anzahl der Pkw seit Ende der 1980er Jahre um mehr als 50 Prozent an − von 41.397 auf 63.387 Autos. Ähnlich dürfte es im Landkreis Bernkastel-Wittlich aussehen, obwohl hier keine Vergleichszahlen zu den 1980er Jahren vorliegen. Ende August waren im Landkreis Bernkastel-Wittlich 72.958 Pkw gemeldet. Auch in Trier und Trier-Saarburg ist eine rapide Zunahme der Pkw-Anzahl zu verzeichnen. Ende der 1980er Jahre waren hier 95.602 Autos zugelassen (Trier: 38.465; Landkreis: 57.137). Aktuell liegt die Anzahl der zugelassenen Pkw bei 146.303 (Trier und Trier-Saarburg). Hinzu kommen die gestiegenen Pkw-Zahlen in Luxemburg, in Belgien, in Frankreich und auch dem Saarland – von wo immer mehr Besucher nach Trier strömen.

Wie hoch das tägliche Verkehrsaufkommen in der Stadt tatsächlich ist, dazu gibt es vom Amt für Statistik und Stadtplanung keine verfügbaren Zahlen. Vom Arbeitsmarkt bis hin zum Wohnungsbau sind die Fakten beim städtischen Internetauftritt abrufbar – zum Verkehr hingegen nicht. Ohnehin enden die meisten Rathaus-Statistiken mit dem Jahr 2015. Aktuelle Zahlen liegen, zumindest für den gemeinen Nutzen, nicht vor.

“Wir müssen da sicher nacharbeiten”, räumt Schmitt gegenüber dem reporter ein. “Die reinen VÜD-Zahlen reichen natürlich nicht aus, wenn wir an die Umstrukturierung des Dienstes gehen wollen.” Zu denen vom ihm angekündigten “neuen Handlungsempfehlungen” sagt der Dezernent: “Das bedeutet zunächst einmal, dass wir künftig nach Gesetz und Rechtslage verfahren.” Heißt konkret: Der VÜD wird nicht mehr, wie in den vergangenen Jahrzehnten so häufig praktiziert, gegenüber Wildparkern beide Augen zudrücken. Das wird der Christdemokrat in der Sitzung des Steuerungsausschusses auch auf die SPD-Anfrage erklären. (et)



