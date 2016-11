Winterkino – Pfeiffer mit drei f

TRIER. Nostalgiekino mit Schuss – wieso sollte man diese erfolgreiche Mischung ausgerechnet im Jahr des zehnjährigen Jubiläums aus dem Programm nehmen? Deshalb ist auch in der diesjährigen Vorweihnachtszeit wieder Heinz Rühmann im Frankenturm zu Gast. Beim 10. Winterkino vom 25. November 2016 bis 7. Januar 2017 präsentiert die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) den Kultfilm “Die Feuerzangenbowle” erneut auf der großen Leinwand. Der berühmte Rotweinpunsch mit Rum und karamellisiertem Zuckerhut darf dabei natürlich nicht fehlen. Bereits im letzten Jahr waren zahlreiche Vorstellungen ausgebucht – Karten sind deshalb ab sofort erhältlich.

Wenn Heinrich Spoerl das gewusst hätte: Müde von den ständigen Beschwerdebriefen, die ihn wegen des unflätigen Verhaltens seines Sohnes Alexander von der Schulleitung erreichten, beschloss der gestresste Vater, sich jeden Nachmittag die Streiche brühwarm vom Nachwuchs selbst berichten zu lassen und daraus einen Roman zu machen. Mit ihm hatte der Schriftsteller 1933 einen Riesenerfolg; erst die Verfilmung 1944 machte die Geschichte jedoch unsterblich.

Für Heinz Rühmann war es das zweite Mal, dass er bei einer Verfilmung des Spoerl-Romans mitwirkte: Bereits 1934 hatte er die Hauptrolle übernommen, damals jedoch nach einem vom Roman stark abweichenden Drehbuch. Erst zehn Jahre später wurde die Rolle des Dr. Johannes Pfeiffer für Rühmann zur Paraderolle: Pfeiffer, der von einem Hauslehrer erzogen wurde, kehrt freiwillig auf die Schulbank zurück und bringt mit haarsträubenden Streichen die Pauker auf die Palme, bis er sich in die Tochter des Schuldirektors verliebt.

Gezeigt wird “Die Feuerzangenbowle” am 25. und 26. November, am 2., 3., 10., 16., 17., 23. und 30. Dezember sowie am 6. und 7. Januar 2017, jeweils um 20 Uhr im Frankenturm. Karten kosten für Erwachsene elf Euro, für Studenten neun Euro, für Kinder 5,50 Euro. Im Preis enthalten ist jeweils ein Glas Feuerzangenbowle oder ein Glas Kinderpunsch. Am Freitag, 9. Dezember, steigt das große Studentenspecial: Als Auftakt ins Wochenende kommt der Film bereits um 18.30 Uhr, Studenten zahlen nur acht Euro. Tickets sind in der Tourist-Information an der Porta Nigra, unter ticket-regional.de und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich. Eine telefonische Vorreservierung ist bei zeitnaher Abholung unter 0651/97808-0 möglich. (tr)