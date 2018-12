Winterpause am Nikolaus-Koch-Platz

TRIER. Wegen der anstehenden Winterpause der Baufirma wird die Sperrung der Justizstraße am Nikolaus-Koch-Platz voraussichtlich ab Freitag, 14. Dezember, aufgehoben und für den Verkehr freigegeben. Geplant ist, die Arbeiten Mitte Februar wieder aufzunehmen, so dass ab diesem Zeitpunkt die Justizstraße wieder gesperrt wird und der Verkehr entsprechend der Umleitung durch die Dietrichstraße geführt wird. Der ÖPNV ist davon nicht betroffen, die Haltepunkte am Nikolaus-Koch Platz bleiben während des gesamten Bauprojekts weiter in Betrieb. (tr)



