“Wintersturm” – Trier im Wandel von wenigen Jahren

TRIER. Der Filmemacher Edmund Bohr zeigt am Donnerstag, 9. März, 20.15 Uhr, in der Mayerschen Interbook seinen neuen Film “Wintersturm” und hält dazu einen Vortrag über Trier im Wandel von wenigen Jahren. Dabei werden Filme von Trier gezeigt, die eine Stadt in der Zeit des Nationalsozialismus zeigen: die Porta Nigra, das Leben in der Stadt, die Schuhfabrik Romika.

Dezember 1944, kurz vor Weihnachten: Trier wird von drei schweren Luftangriffen getroffen. Weit mehr als 1.000 Tonnen Bombenmaterial hinterlassen ein Bild der Verwüstung. Wie kam es zu diesen und weiteren Angriffen? Im Umland von Trier wurde die sogenannte V3 getestet. Eine von den Nationalsozialisten hochstilisierte Vergeltungswaffe, die gegen die Stadt Luxemburg eingesetzt wurde. Klaus Barbie, einer der dunkelsten Nazischergen, verbrachte einen großen Teil seines Lebens in Trier. Hier bereitet er seine Flucht nach Südamerika vor.

Der 3D-Animationsspezialist und Filmemacher Edmund Bohr geht diesen und anderen Fragen in seiner aktuellen Produktion “Wintersturm” nach. In aufwendiger Recherchearbeit hat er bislang unveröffentlichtes Film- und Fotomaterial aus Archiven in England, Deutschland und den USA zusammengetragen und dieses mit vorhandenem Material und aufwendigen 3D-Animationen ergänzt. Edmund Bohr hat ein spannendes Zeitdokument erschaffen. Mithilfe modernster Techniken ist ein überaus realitätsnaher Film entstanden. (tr)



