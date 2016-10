″Wir brauchen Humus″

REGION. Der Schlussakkord war berauschend: Am Montag ist das Mosel Musikfestival (MMF) mit dem Messias von Georg Friedrich Händel zu Ende gegangen. 1.200 begeisterte Zuhörer im Trierer Dom erhoben sich zum großen Finale von ihren Plätzen. 13.000 Besucher insgesamt strömten auch in diesem Jahr bei der 31. Auflage zu den 62 Konzerten an 35 Spielorten. Intendant Hermann Lewen stemmt das Festival, das er in 31 Jahren zu einer internationalen Marke aufbaute, mit einem Etat von einer Million Euro. Und der Bauernsohn, wie er sich selbst gerne bezeichnet, beweist immer wieder neu, dass Kultur und Wirtschaftlichkeit sich nicht ausschließen müssen. Lewen wird seinem Verwaltungsratschef, dem Trierer Kulturdezernenten Thomas Egger (SPD), demnächst eine schwarze Null als Bilanz vorlegen. Zeit für ein erstes Fazit: Lewen und Nachfolger Tobias Scharfenberger vermissen in der Stadt nach wie vor die Wertschätzung ihres Festivals. ″Dabei könnten wir die Sommerphilharmonie der Großregion sein″, sagen sie unisono im Gespräch mit dem reporter.

Auch nach 31 Jahren brennt das Feuer in ihm unverändert, leuchten die Augen, rotieren die Gedanken. Wenn Hermann Lewen spricht, dann bewegen sich nicht nur die Lippen. Die Hände kreisen in der Luft, der Kopf wippt von links nach rechts und wieder zurück. Der gesamte Mann ist pure Leidenschaft. Leidenschaft für die Kunst, für die Kultur, für die Musik. Manche schreiben ihm etwas Barockhaftes, vielleicht sogar Napoleonisches zu. Aber das stört ihn nicht. Eher empfindet er das als Auszeichnung. Was er auch anpackte, er hatte Erfolg. Und der gibt ihm Recht – immer.

Lewen ist vernetzt wie kaum ein anderer. So heißt das im Neudeutschen. Früher, als die Sprache noch klar war, hieß das: Der gebürtige Altricher hat viel Vitamin B. Man könnte auch sagen: Lewen ist ein positiver Strippenzieher. Irgendwelche Fäden hängen immer an seinen Fingern. Denn der inzwischen 64-Jährige unterscheidet sich gravierend von vielen seiner Zunft: Lewen ist nicht nur Künstler und Kunstliebhaber, er ist Politiker, Manager, Impresario, ein Jongleur zwischen der Finanz- und Kulturwelt, ein Tausendsassa – Lewen eben.

Wertschätzung vermisst

Gerade das macht ihn verdächtig, gerade bei der Politik, gerade in Trier. Als junger Christdemokrat mischte er in der Region Wittlich die eigene Partei auf. Als Kulturpolitiker entwickelte er Visionen, ohne zum Arzt zu gehen. Als Intendant baute er die ursprünglichen Mosel Festwochen als Mosel Musikfestival zu einer internationalen Marke mit großen Stars auf kleinen Bühnen auf. So viel Erfolg weckt Neider, zumal dann, wenn einer wie Lewen auch nicht mit Kritik hinter dem Berg hält.

Ritterschläge erhielt er inzwischen zur Genüge. Er trägt das Bundesverdienstkreuz und diskutiert auf Einladung von Kanzlerin Angela Merkel in der Glaskuppel des Berliner Reichstages über europäische Kulturpolitik. Er sitzt als gern gesehener Gast und Experte auf Podien von Garmisch-Partenkirchen bis Flensburg. Nur in Trier musste er 25 Jahre lang darauf warten, zum ersten Mal vor dem städtischen Kulturausschuss sprechen zu dürfen. Nicht seine eigene Partei, die CDU, hatte Lewen gebeten, sondern die SPD.

Als er es dann, vor wenigen Wochen, doch tat und durfte, wollte er sich den Seitenhieb ob der Geringschätzung ausgerechnet durch die Trierer Politik nicht verkneifen. Jüngst wie heute spart er nicht mit Kritik. In der Sitzung im Theater-Foyer ging er die hiesigen Kulturpolitiker direkt an, etwa wegen des Nukleus-Projektes, das mit der später abgesagten Tanz-Performance NeroHero starten sollte. ″Man muss nicht alle fünf Jahre eine neue Sau durch die Stadt treiben″, wetterte Lewen gegen den Beschluss der politischen Kulturwächter. Inzwischen tauchen die Kosten der abgesagten Performance auch im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes auf. Auslöser der Absage war übrigens der reporter-Bericht Oh, lodernd Feuer… von Anfang April.

Zum Thema − Im Trümmerfeld

Flankiert wurde der Intendant in seiner Kritik von Nachfolger Tobias Scharfenberger, ehemals stellvertretender Intendant von Karl Sibelius am Trierer Theater. Ein Festival im Festival mache skeptisch, kritisierte er die Politik. Das ist der springende Punkt für Lewen und Scharfenberger. Mit dem Mosel Musikfestival kann Trier auf ein etabliertes Festival während der Sommermonate setzen, was die Stadt nach Meinung von Lewen und Scharfenberger viel zu wenig nutzt. ″Wir vermissen nach wie vor die feste Einbindung des Festivals in die städtischen Konzepte″, bemängeln beide gegenüber dem reporter. Somit fehlt ihnen auch die Wertschätzung durch die Politik. ″Wir haben ja ein hochwertiges Produkt, dessen man sich nur bedienen muss.″

In den Sommermonaten stemmen vier und eine halbe Kraft den gesamten Betrieb. Im Intermezzo zwischen Herbst und Frühling reichen sogar dreieinhalb Mitarbeiter, um die Organisation des nächsten Festivals vorzubereiten. Das sei Stress, ″aber auch Gewinn″, sagt Lewen nicht ohne Stolz. Die schlanke Struktur ermöglicht den unmittelbaren Kontakt mit den Künstlern, schafft flache Hierarchien im Binnenverhältnis und Arbeitsabläufe ohne große Umwege. Lewen fährt selbst an die Flughäfen und Bahnhöfe, holt die Künstler dort ab, sorgt für Quartier und nach den Konzerten für die Begegnung mit dem Publikum bei ″Auf ein Glas danach″.

″Dann baue ich in Bernkastel″

Weil das Konzept stimmt und ferner in sich stimmig ist, reisen auch Künstler wie Kit Armstrong an die Mosel. Der US-Amerikaner mit taiwanesischen Wurzeln liegt normalerweise außerhalb des Festival-Budgets. Doch in Trier versuchte sich der Starpianist, der sich acht Tage lang in der Stadt auf seinen Auftritt vorbereitete, an einem Instrument, das gewöhnlich nicht sein eigen ist. Vor 700 Zuhörern spielte Armstrong in der Konstantin-Basilika auf der Orgel – eine Weltpremiere. ″Wir hatten lediglich mit 250 Besuchern kalkuliert″, sagt Lewen, ″denn das Projekt war durchaus hochambitioniert.″

In der Exklusivität sieht Scharfenberger die Zukunft des Festivals, ohne dabei, wie er betont, ″elitär zu werden″. Im kommenden Jahr wird Scharfenberger Lewen als Intendant nachfolgen. Der 52-Jährige war Lewens Wunschkandidat. ″Das Festival ist noch nicht an seinen Grenzen″, sagt Scharfenberger, ″weil nach wie vor viel Entwicklungspotenzial vorhanden ist.″ Der Bauernsohn Lewen sagt, er habe ″mit dem Mutterboden die Bodenqualität″ gesetzt. Jetzt brauche das Festival wie die Stadt Humus. Dazu gehört auch für Scharfenberger die feste Verankerung in die städtische Kulturlandschaft. ″Um die Marke auszubauen, brauchen wir aber auch Risikokapital″, ergänzt Lewen.

Von den städtischen Kulturpolitikern fordern beide, Intendant wie designierter Nachfolger, auf den Wandel in der Kulturszene einzugehen. ″Was ist originär Trier, und wo sind die Alleinstellungsmerkmale der Stadt?″ Das seien die Fragen, die beantwortet werden müssten. Lewen wie Scharfenberger erwarten Ideenwettbewerbe, die durch Konkurrenz angestoßen werden. Und sie scheuen auch nicht davor zurück, quer zu denken. ″In den Sommermonaten kommen die Touristen nach Trier, also muss man überlegen, ob das Theater einen Sommerspielpan auflegt″, sagt Lewen. ″Daneben und parallel könnten wir dann die Sommerphilharmonie der Großregion sein.″

Zur anhaltenden Theaterkrise und zur geplanten Sanierung des Kulturhauses in Millionenhöhe hat der Festivalintendant seine eigene Meinung. Die jedoch will er erst öffentlich machen, wenn er nicht mehr im Amt ist. Eines gab Lewen den politischen Kulturhütern aber schon bei seinem Auftritt vor dem Ausschuss mit auf den Weg. ″Trier braucht endlich einen eigenen Konzertsaal mit 500 bis 600 Plätzen, um der stetig wachsenden Nachfrage des Publikums nach klassischer Musik gerecht zu werden.″ Baue Trier den Saal nicht, ″dann baue ich ihn in Bernkastel-Kues″, sagte Lewen. Was wie eine Drohung klang, war eher ein Versprechen. Und wer Hermann Lewen kennt, der weiß, dass er dies auch wahrmacht. (et)

Extra

Knapp 13.000 Besucher strömten in diesem Jahr zu den 62 Konzerten an 35 Spielorten. ″Wenn wir den Erfolg an den Standing Ovations messen, war es zweifellos das erfreulichste Festival-Jahr″, bilanziert Intendant Hermann Lewen. Mit der Auslastung ist Lewen auch deshalb zufrieden, ″weil uns diesmal das Kurfürstliche Palais wegen der Umbauarbeiten als Spielort nicht zur Verfügung stand″. Dafür hätten sich die Moselauen in Bernkastel-Kues als Open-Air-Spielort im zweiten Jahr etabliert. Bilanziell wird Lewen seinen Gesellschaftern bei einem Etat von knapp einer Million Euro demnächst eine schwarze Null vorlegen. ″Wir hatten mit 12.000 bis 13.000 Besuchern kalkuliert″, so der Intendant. (et)