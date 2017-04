‟Wir, das Schweizer Messer der Lebensmittelindustrie‟

TRIER. Wenn sich die Getränkebranche am 12. Mai in der Hochschule Trier zum 12. Trierer Lebensmitteltag trifft, steht auch die Fachrichtung Lebensmitteltechnik im Mittelpunkt. Vor 38 Jahren startete dieser Studiengang an der Hochschule Trier, damals noch unter der Bezeichnung ‟Haushalts- und Ernährungstechnik‟. Die heutigen Absolventen des Studienganges müssen sich über Stellenangebote keine Gedanken machen.

Von Rolf Lorig

Jens Voigt ist einer von sieben Professoren der Fachrichtung Lebensmitteltechnik. Der promovierte Ingenieur, der an der Technischen Universität München-Weihenstephan Brauwesen und Getränketechnologie studierte, kennt die Getränkebranche aus dem Effeff. Seit fünf Jahren lehrt er als Professor für Getränketechnologie und Hygienic Design an der Hochschule Trier. In diesen Tagen richtet sich sein Fokus auf den 12. Mai und damit auf den kommenden Lebensmitteltag. Diese Veranstaltungsreihe gibt es seit über 20 Jahren, anfangs jährlich ausgerichtet, später wurde sie auf einen zweijährigen Zyklus umgestellt. Angst, dass dabei die Themen ausgehen, hat Voigt keine. ‟Im Gegenteil, gerade in der Lebensmittelbranche beobachten wir Veränderungen von einer beispiellosen Rasanz.”

Die fortschreitende Entwicklung ist vermutlich auch der Grund dafür, weshalb die Industrie die Absolventen der Hochschule förmlich aufsaugt. ‟Die Berufsaussichten sind fast ausnahmslos gut bis sehr gut. Die meisten Absolventen brauchen weniger als einen Monat, um ihren Arbeitgeber zu finden‟, weiß der Professor.

Wenn Studierende, die in der Regel aus einem Radius von 150 Kilometern nach Trier kommen, Fragen zu ihrem Studium haben, hilft Alfons Berg weiter. Der Diplom-Ingenieur ist in der Lebensmitteltechnik Ansprechpartner zu allen offenen Fragen. Berg bringt eine jahrzehntelange Erfahrung mit, erinnert sich noch gut an die Anfänge: ‟Im ersten Jahr hatten wir knapp 30 Studenten, die wurden von sechs Dozenten betreut.” Heute sind es etwa 60 Studierende, die Jahr für Jahr neu dazu kommen. Wobei sich die Zahl der Dozenten nur geringfügig auf sieben erhöht hat. Allerdings werden diese durch Lehrbeauftragte und Hilfskräfte personell kräftig unterstützt.

Lebensmitteltechnik attraktiv für Studierende

Berg erinnert sich aber auch noch gut an das Jahr 2005, als der Titel des Diplom-Ingenieurs abgeschafft und durch den Bachelor bzw. den Master ersetzt wurde: ‟Da hatten wir in der Lebensmitteltechnik mit 99 Anfängern auf Anhieb einen starken Andrang, weshalb in der Folge sofort eine Begrenzung auf 60 Studienanfänger erfolgte.” Die Ursache für das große Interesse der Studierenden an der Lebensmitteltechnik sieht Berg unter anderem in der Attraktivität des Angebotes, der Studentenstadt Trier, und der guten Ausstattung der Hochschule, was in der Summe zu einem guten Ruf innerhalb der Studierenden geführt habe.

Jährlich verlassen etwa 40 ehemalige Lebensmitteltechnik-Studierende die Hochschule mit dem Abschluss des Bachelor of Engeneering Lebensmitteltechnologie. Das entspricht etwa 65 Prozent der Anfänger. Weitere 20 – 30 Abgänger beenden pro Jahr ihr Studium mit dem Master. ‟In der letzten Zeit stellen wir fest, dass viele Bachelor-Absolventen sich nach einer Zeit wieder einschreiben, um hier ihren Master zu machen, weil das vor allem große Arbeitgeber favorisieren‟, hat Miriam Müller beobachtet. Die junge Frau hat ihren Master schon lange in der Tasche, im Augenblick arbeitet sie in der Lebensmitteltechnik an der Hochschule Trier an ihrer Doktorarbeit. Und in der Tat bestätigen die Zahlen die Doktorandin. Professor Voigt wundert sich nicht über den Ehrgeiz der Studienden: ‟Die wirtschaftliche Zusatzqualifikation ist bei den Arbeitgebern äußerst gefragt.”

Viele Teilnehmer des Master-Studienganges kommen von anderen Hochschulen. Jens Voigt hält zu etlichen dieser Bildungseinrichtungen Kontakt, darunter auch Hochschulen und Universitäten in den USA, England und Irland. Nicht zuletzt dank dieser Kontakte plant er für das kommende Jahr ein internationales Symposium für junge Wissenschaftler im Bereich Getränkeforschung.

Neben den Erfolgszahlen gibt es aber auch andere. Etwa 35 Prozent der jungen Leute, die an der Hochschule Trier in ihr Bachelor-Studium gestartet sind, geben vorzeitig auf oder packen den Abschluss nicht. ‟Das ist eine hohe Zahl, über die wir nicht gerade glücklich sind‟, räumt Professor Voigt ein. Die Anforderungen aber will man deswegen nicht absenken: ‟Das ist auch eine Frage des Qualitätsmanagements. Wenn wir gute Qualität wollen, muss auch ausgesiebt werden.” Das Streben nach Qualität gilt insbesondere für den Master: ‟Hier verlangen wir 210 Credits; das ist mehr, als die meisten Vorbildungen in dem Bereich Lebensmittel Bachelor mitbringen.”

Das Hochhalten von Qualität ist Kalkül in Trier, schließlich gibt es in Deutschland 27 Studiengänge, die den Abschluss des Bachelors of Engeneering Lebensmitteltechnologie anbieten. ‟Sehr viele dieser Angebote haben eine Spezialisierung. Wir hier in Trier gehen einen anderen Weg.” Und der beschert den Studierenden ein breites Fächerspektrum, macht den Spezialisten zum Generalisten. ‟‟Ein Student hat mal gesagt ‘Wir sind das Schweizer Messer der Lebensmittelindustrie’. Was er damit sagen wollte: Unsere Studenten haben eine breite Basisausbildung und sind damit vielseitig einsetzbar.”

Lebensmittelindustrie ist die viertgrößte Branche

Doch weshalb sind Lebensmitteltechniker derart gesucht? ‟Die Lebensmittelindustrie ist die viertgrößte Branche in Deutschland, die einen großen Fachkräftemangel in ingenieurorientierten Studiengängen hat‟, weiß Jens Voigt. Weshalb viele dieser Firmen auch eine direkte Zusammenarbeit mit den Hochschulen suchen, um so schon früh mit potenziellem Führungs-Nachwuchs in Kontakt treten zu können. Stolz präsentiert Voigt eine Liste der Firmen, die mit der Hochschule Trier zusammenarbeiten. Hier finden sich so illustre Namen wie Coca-Cola, Nestlé, Eckes Granini, Meggle oder Boehringer Ingelheim. Aber auch die heimische Wirtschaft ist mit im Boot: Bitburger, Gerolsteiner, Wagner Pizza, Dr. Oetker, arla oder die MUH, um nur einige zu nennen. Und auch die heimische Weinwirtschaft ist über das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) vertreten. Sie alle unterstützen mit Vorträgen, Seminaren, Praktika, Abschlussarbeiten, helfen mit Material und Techniken und bieten letztlich auch die gesuchten Jobs.

Fast alle der Studierenden greifen auf dieses Angebot zurück, stolze 95 Prozent schreiben in diesen Firmen ihre Abschlussarbeiten. Nach ihrer Einstellung werden die Absolventen häufig im Qualitätsmanagement eingesetzt, teilweise in Projektmanagements, in der Produktsicherung, in der Produktion, im Verkauf und im mittleren Management. ‟Für die Region Trier hat der Studiengang eine hohe Bedeutung‟, freut sich Jens Voigt. ‟In fast allen regionalen Firmen finden sich unsere Absolventen. Und die Erfahrungen der meisten Firmen mit unserem Nachwuchs ist gut bis ausgezeichnet.”

Ausblick in die Zukunft

Bleibt zum Schluss der Ausblick in die Zukunft. ‟Wir werden weiter an der breiten Basis festhalten und vielleicht noch den ein oder anderen Spezialschwerpunkt anbieten‟, überlegt Voigt. Dass die Zahl der Studierenden weiter wachsen wird, sieht der Professor mit gemischten Gefühlen. Beim bisherigen Angebot könne man nur leicht höhere Zahlen verkraften, betont er. Den geplanten Ausbau der Bedeutung der Fachrichtung innerhalb der Hochschule und der Region begrüßt er dagegen ausdrücklich: ‟Wir sind noch nicht ausreichend bekannt‟, stellt er fest und sieht hier in den sozialen Netzwerke und neuen Medien geeignete Werkzeuge dazu. Weitere Bausteine seien Forschungsvorträge und die Beteiligung an Fachmessen. Gleichzeitig müsse in Ausstattung, Personal und Räumlichkeiten investiert werden. Da aber die Investition in neue Technologien meist sehr teuer sei, versuche man sich über Drittmittelprojekte neue Möglichkeiten zu erschließen.



