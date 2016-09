‟Wir haben eine Verpflichtung gegenüber Flüchtlingen‟

TRIER. Sind Flüchtlinge willkommen? Ja, sagt der in Kaiserslautern lebende Fotograf Thomas Brenner. Er startete deshalb dort eine Fotoaktion, die jetzt auch in Trier auf eine positive Resonanz gestoßen ist. Der reporter war vor Ort und hat sich mit dem Fotografen und Menschen, die diese Aktion unterstützen, unterhalten.

Von Rolf Lorig

Eigentlich ist die Studentin Kathrin Hank wegen eines ganz anderen Anliegens in das Trierer Rathaus gekommen. Dort traf sie einen Freund, der sie fragte, ob sie sich auch schon habe fotografieren lassen. ‟Bis dahin wusste ich noch nichts von der Aktion‟, sagt sie und schaut den Menschen zu, die einem Helfer des Fotografen ihre persönlichen Daten geben. Nach einer Weile nickt sie und reiht sich ein. ‟Ja, ich stehe für dieses Projekt und die damit verbundene Message‟, sagt sie.

Die Message, das ist die Aussage ‟Flüchtlinge willkommen‟. Das Projekt, dafür steht Thomas Brenner, der auf dem Rathausflur ein mobiles Fotostudio mit Blitzanlage und schwarzem Hintergrund aufgebaut hat. Für ihn ist es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Verantwortung, den bei uns ankommenden Flüchtlingen eine echte Chance zu geben. ‟Das kann nur gelingen, wenn diese Botschaft auf ganz vielen Ebenen und überall spürbar gemacht wird‟, sagt er.

Als vor über zwei Jahren die ersten Flüchtlinge nach Kaiserslautern kamen, habe er ein Misstrauen in der Bevölkerung wahrgenommen. ‟Die Bürger wussten nicht, was da auf sie zukommt, da gab es ein deutliches Unbehagen", stellte er fest. Also reifte die Idee, dem Fremden und Unbekannten ein Gesicht und einen Namen zu geben. Brenner fotografierte die Flüchtlinge, packte ihre Namen und den Grund für ihre Flucht auf das Foto und vervollständigte das Ganze mit dem Gruß ‟Willkommen in Kaiserslautern‟. Die Fotos wurden auf großflächige Banner gedruckt, die dann im Stadtbild zur Ausstellung gelangten.

Großes Interesse der Trierer Bevölkerung

Thomas Brenner wusste aber auch, dass dies alleine nicht ausreichen würde. Also startete er eine weitere Fotoserie. Unter dem Motto ‟Flüchtlinge willkommen‟ fotografierte er in der Folge Leiterinnen und Leiter und Inhaberinnen sowie Inhaber von Geschäften, Praxen, Restaurants und Einrichtungen in Kaiserslautern, die sich mit ihrem Namen für das Ankommen der Flüchtlinge in der Stadt einsetzen wollten. Und um den Querschnitt durch die Gesellschaft zu komplettieren, kontaktierte er auch Geschäftsführer großer Unternehmen, Politiker, Stadtangestellte, Künstler und Sportler.

Die Aktion wurde ein bundesweit beachteter Erfolg. Ermutigt davon suchte der Fotograf das Gespräch mit der Kriminalprävention in Mainz. Auch dort war man von der Idee mehr als angetan und sagte eine Druckkosten-Unterstützung für andere Städte zu. Also reiste Brenner mit seinem Projekt weiter nach Ludwigshafen, Kusel nach Trier. Später sollen die Städte Mainz und Koblenz folgen.

Christine Schmitz ist die Geschäftsführerin des kriminalpräventiven Rates der Stadt Trier. Sie findet es sehr erfreulich, wie groß das Interesse der Trierer Bürger an dieser Aktion ist. ‟Um acht Uhr sollte die Foto-Aktion beginnen, um 07:45 Uhr stand bereits der Erste draußen vor der Tür und fragte, wann es denn losgeht‟, berichtet sie. Seitdem sei das Interesse nicht abgeflaut. ‟Wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen jetzt bei der Arbeit sind, trotzdem aber der Strom der Interessenten nicht abreißt, dann ist das schon ein toller Erfolg‟, freut sie sich.

Es war ein Beitrag im Rundfunk, der Nikolaus von Haaren veranlasste, ins Rathaus zu kommen. ‟Wir alle haben eine Verpflichtung gegenüber den Flüchtlingen‟, erklärt er seine Motivation. Was ihn stört ist, dass viele Medien die negativen Aspekte zu stark in den Vordergrund stellen und so die Ängste in der Bevölkerung schüren. Nikolaus von Haaren glaubt an den positiven Effekt von Ideen, die aus der Bevölkerung heraus kommen: ‟Überzeugen kann man heute nur durch Aktionen wie diese, die aus der Mitte der Bevölkerung heraus gestartet werden."

Auch der erste Bürger der Stadt, Oberbürgermeister Wolfram Leibe, stellt sich da gerne in den Dienst der guten Sache. Gerade ist er von einem Termin gekommen. Bevor er wieder zurück ins Büro geht, lässt er sich von Thomas Brenner ablichten. Wie alle anderen Fotografierten vor und nach ihm sucht er dann gemeinsam mit dem Diplom-Kommunikationsdesigner am Notebook das richtige Bild für die Plakataktion aus.

Christine Schmitz ist nach wie vor ein geforderter Gesprächspartner. Geduldig beantwortet sie alle Fragen, die die Menschen an sie richten, hilft ihnen beim Ausfüllen der Formulare. Mehr als 140 Bürgerinnen und Bürger haben sich gegen 16 Uhr schon ablichten lassen. Und je näher der Feierabend in den Betrieben rückt, umso voller wird es im Rathausfoyer. Keine Frage, auch Trier sagt ‟Flüchtlinge willkommen!" Das werden die großflächigen Banner dokumentieren, die schon bald in Trier zu sehen sein werden.