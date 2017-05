TRIER. Erleichtert über den Ausgang der Wahlen in Frankreich zeigte sich am Montag Oberbürgermeister Wolfram Leibe. ‟Ich freue mich sehr, dass Europa mit einer Zweidrittelmehrheit in Frankreich gewonnen hat‟, sagte der OB bei der Pressekonferenz des Stadtvorstandes.

Es stimme ihn glücklich, dass in der Trierer Partnerstadt Metz 72 Prozent der Bevölkerung für Europa gestimmt habe. Nachdenklich mache ihn jedoch das Ergebnis im Département Moselle. ‟Das ist das Département, das am stärksten von den Berufspendlern profitiert‟, sagte Leibe. Für ihn ist es deshalb unverständlich, dass Marine Le Pen mit dem Front National dort auf einen Stimmenanteil von über 40 Prozent kommen konnte.

‟Wir leben von Europa. Deshalb müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, was wir wären, wenn links von uns die Grenzen wieder geschlossen wären‟, zeigte Leibe sich nachdenklich.

Mit Blick auf die in einigen Wochen stattfindenden Parlamentswahlen wertete das Trierer Stadtoberhaupt den Einzug von Emmanuel Macron als Präsident in den Elysee-Palast aber nur als Teilerfolg. Bislang habe Macron als Präsident noch keine parlamentarische Basis. Doch genau die benötige er, um seine poltischen Pläne auch verwirklichen zu können. (rl)



Drucken